همایش معلمان جوان در بهشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی اصغری مدیر آموزش و پرورش بهشهر شامگاه یکشنبه، در اولین همایش معلمان جوان شهرستان بهشهر، اظهار کرد: اهتمام به تعلیم و تربیت درست و اصولی دانشآموزان از مسائل مهمی است که باید به آن توجه شود و مدیران جوان در این بخش باید با استفاده از توانمندیهای مختلف خود وارد عمل شوند و رقابت کنند.
مدیر آموزش و پرورش شهرستان بهشهر استفاده از نیروهای جوان و حضور بانوان در عرصههای مختلف اداری و مدیرتی را یکی از سیاستهای مهم دولت تدبیر و امید برشمرد که در طول این مدت اجرایی شده است.
اصغری بیان داشت: آموزش و پرورش بهعنوان اصلیترین و زیربناییترین نهاد در امر تعلیم و تربیت در تلاش است با رفع مسائل و نارساییهای احتمالی، زمینه تحصیل مطلوب و لازم را برای تمام دانشآموزان فراهم کند و معلمان بعنوان محوریترین اصل در این تعلیم و تربیت، باید با استفاده از تمام توان خود در این بخش تلاش کنند تا دانشآموزان خروجی مدارس، افرادی توانمندتر و مفید برای جامعه باشند.
مدیر آموزشوپرورش شهرستان بهشهر بر نقش بیبدیل آموزش و پرورش در ساختن آینده ایدهآل برای دانشآموزان تأکید کرد و افزود: باید با استفاده از توان معلمان جوان در مدرسه در پرورش دانشآموزان توانمند در آینده، تلاش شود.
اصغری افزود: توجه به تعلیم و تربیت با استفاده از توان مربیان جوان در مدارس، راهی برای توسعه و پیشرفت بیشتر است که امیدواریم با بهرهمندی از این استعدادهای مختلف در مدارس برای آینده فرزندان این مرز و بوم تلاش شود.
به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم از لوگوی کارگروه تخصصی معلمان جوان، پردهبرداری شد و این کارگروه فعالیت خود را آغاز کرد.
نظر شما