سومین جشنواره رسانه ای ابوذر در ایلام پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، ۱۵۳ اثر از رسانه های مختلف با موضوع تولید ملی و اقتصاد مقاومتی به سومین جشنواره ابوذر ارسال شد که در پایان یک اثر به عنوان برگزیده کشوری و ۱۱ اثر به عنوان برگزیده استانی معرفی شدند.

سردار سید صادق حسینی فرمانده سپاه امیرالمومنین(ع) استان در سومین اختتامیه جشنواره رسانه ابوذر اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران و شخصیت امام خمینی(ره) در ایران و جهان تحولات بزرگی را به وجود آوردند.

وی با اشاره به توسعه همه جانبه کشور پس از انقلاب اسلامی افزود: بر اساس آمار و اطلاعات پیشرفت های کشور در زمینه های مختلف علمی، آموزشی، پژوهشی با قبل از انقلاب اسلامی قابل تقدیر نیست.

در این جشنواره چند نفر از خبرنگاران و اساتید رسانه ای استان درباره موضوعات مختلف سخن گفتند.