حسن اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای توسعه شهرستان دیلم تلاش‌های بسیار خوبی صورت گرفته است و طرح‌ها و پروژه‌های متعدد و متنوعی را در دست اجرا داریم.

وی با اشاره به افتتاح و یا کلنگ‌زنی ۲۷ پروژه عمرانی در شهرستان دیلم طی دهه مبارک فجر امسال، خاطرنشان کرد: افتتاح و بهره‌برداری از این پروژه‌ها نقش مهمی در ارائه خدمات بهتر و بیشتر به مردم خواهد داشت.

فرماندار دیلم با اشاره آغاز عملیات اجرای ۱۰ پروژه با اعتبار ۱۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال، بیان کرد: در دهه مبارک فجر ۱۷ پروژه عمرانی با اعتبار ۲۸۷ میلیارد ریال به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی تاکید کرد: از همه ظرفیت‌ها برای ارائه بهترین خدمات استفاده می‌کنیم و در طراحی و تدوین طرح‌ها و پروژه‌های مختلف تلاش داریم تا بهترین طراحی برای رفع نیاز و مشکلات مردم انجام شود.

اسماعیلی تاکید کرد: دهه مبارک فجر بهترین فرصت برای انعکاس خدمات دولت است و تلاش داریم تا بخشی از خدمات دولت و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به مردم منتقل شود.