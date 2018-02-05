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۱۶ بهمن ۱۳۹۶، ۸:۱۲

رئیس سازمان آتش‌نشانی همدان عنوان کرد:

برقراری ۳۵۳ تماس با مرکز ۱۲۵ همدان و انجام ۵ عملیات

برقراری ۳۵۳ تماس با مرکز ۱۲۵ همدان و انجام ۵ عملیات

همدان - رئیس سازمان آتش‌نشانی همدان گفت: شهروندان همدانی طی ۲۴ ساعت گذشته ۳۵۳ مرتبه با مرکز آتش‌نشانی تماس گرفته‌اند که از این تعداد ۵ تماس منجر به عملیات شده است.

محمدرضا بیاناتی در گفت‌وگو با مهر اظهار داشت: شرکت در یک عملیات اطفا حریق و ۴ عملیات امداد و نجات حاصل تلاش پرسنل آتش نشانی همدان در ۲۴ ساعت گذشته بوده است.

بیاناتی با بیان اینکه شهروندان دیروز ۳۵۳ مرتبه با سامانه ۱۲۵ تماس گرفته اند، گفت: از این تعداد تماس ۵ مورد منجر به عملیات شده، ۵ تماس برای مشاوره و راهنمایی برقرار شده، ۴۰ تماس اشتباه بوده و متاسفانه ۳۰۸ مورد ایجاد مزاحمت بوده است.  

وی گفت: عملیات انجام شده در این مدت یک مورد آتش سوزی شامل حریق منزل در شهرک ولیعصر بوده است.

رئیس سازمان آتش‌نشانی همدان گفت: همچنین ۴ مورد عملیات امداد و نجات شامل نجات افراد محبوس شده در آسانسور در چهارراه تختی، ۲ مورد نجات افراد محبوس شده در آسانسور پل عابر پیاده در شهرک مدنی و نجات حیوانات در شهرک مدنی توسط آتش نشانان به انجام رسید.

بیاناتی یادآور شد: تعداد ۵ نفر نجات یافته طی این عملیات گزارش شده است.

کد مطلب 4219507

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