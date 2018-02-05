به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام موسی محبی پیش از ظهر دوشنبه در دیدار تنی چند از مبلغین، با تاکید بر نقش علما و روحانیون در پیروزی انقلاب اسلامی، گفت: امروز علما و روحانیون وظیفه مهمی در هدایت، آگاهی دهی و ایجاد بصیرت در مردم بر عهده دارند.

وی افزود: علما همواره در احیای ارزش‌های الهی تلاش کرده و امروز به برکت نعمت ولایت‌فقیه تمام استکبار از حیات طیبه انقلاب اسلامی در واهمه و هراس است.

حجت الاسلام محبی اهداف دشمن را در ضربه زدن به نظام اسلامی یادآور شد و گفت: دشمن تلاش می‌کند تااز قدرت نفوذ ایران جلوگیری کرده و این شاهرگ حیاتی را قطع کند.

وی با تاکید براینکه انقلاب اسلامی ایران ادامه همان حرکتی است که پیامبر اکرم (ص) آغاز کرد، گفت: در گرامیداشت دهه فجر؛ مراکز و موسسات قرآنی نهاوند ۲۲ عنوان برنامه شاخص برگزار می کنند.

حجت الاسلام محبی ادامه داد: آغاز فعالیت ۶ خانه قرآن در مناطق مختلف نهاوند، برگزاری محفل انس با قرآن کریم، تجلیل از برترین های قرآنی در مناطق مختلف، اعطاء گواهینامه به فراگیران و دانش آموزان قرآنی و برگزاری مراسم جشن انقلاب در خانه های قرآن روستایی از برنامه های نهاوند است.

کارشناس فرهنگی تبلیغات اسلامی نهاوند نیز گفت: در ایام دهه فجر ۸۰ نفر از مبلغین و مبلغات در این شهرستان فعالیت تبلیغی انجام می دهند.

علی ترکاشوند افزود: در اعزام مبلغ دهه فجر ۶۰ نفر از مبلغین و ۲۰ نفر از مبلغات حوزوی حضور دارند که به مدت ۱۰شبانه روز مراسم فرهنگی را در مساجد مدیریت می کنند.

ترکاشوند گفت: علاوه بر اقامه نمازجماعت، سخنرانی در گفتمان های دینی و برگزاری مراسم جشن انقلاب از جمله رسالت های ۸۰ مبلغ اعزامی در دهه فجر انقلاب است.

کارشناس تبلیغات اسلامی نهاوند اضافه کرد: روحانیون نهاوندی محور برگزاری جشن های انقلاب در مساجد هستند.

کارشناس قرآنی تبلیغات اسلامی شهرستان نهاوند نیز از آغاز جشنواره قرآنی در این شهرستان خبرداد و اظهارداشت: جشنواره قرآنی کودک و نوجوان از روز دوازدهم بهمن در شهرستان نهاوند آغازشده و تا ۱۷بهمن ماه ادامه خواهد داشت.

مصطفی موسوی افزود: در این جشنواره قرآنی تعداد یک هزار نفر از کودکان و نوجوانان در رشته های مختلف نقاشی، سرود، مفاهیم، حفظ، روخوانی و روانخوانی به مدت ۵روز به رقابت خواهند پرداخت.

موسوی هدف از اجرای این جشنواره را ترویج فرهنگ قرآنی درجامعه، آشناسازی کودکان و نوجوانان با مبانی اصیل قرآنی و ایجاد روحیه قرآنی در سرشت نونهالان بیان کرد.

کارشناس قرآنی تبلیغات اسلامی نهاوند همچنین گفت: در راستای گرامیداشت دهه فجر انقلاب اسلامی ۵ محفل انس باقرآن کریم در شهرستان نهاوند برگزار خواهد شد.

وی گفت: این مراسم با همکاری اعضاء کمیته قرآنی و مربیان و مدیران مراکز و موسسات وابسته به اداره تبلیغات اسلامی برگزار خواهد شد.