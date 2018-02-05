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۱۶ بهمن ۱۳۹۶، ۱۳:۴۰

رئیس تبلیغات اسلامی نهاوند:

دشمن برای جلوگیری از نفوذ قدرت ایران در منطقه تلاش می‌کند

دشمن برای جلوگیری از نفوذ قدرت ایران در منطقه تلاش می‌کند

نهاوند - رئیس تبلیغات اسلامی نهاوند گفت: دشمن برای جلوگیری از نفوذ قدرت ایران در منطقه تلاش می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام موسی محبی پیش از ظهر دوشنبه در دیدار تنی چند از مبلغین، با تاکید بر نقش علما و روحانیون در پیروزی انقلاب اسلامی، گفت: امروز علما و روحانیون وظیفه مهمی در هدایت، آگاهی دهی و ایجاد بصیرت در مردم بر عهده دارند.

وی افزود: علما همواره در احیای ارزش‌های الهی تلاش کرده و امروز به برکت نعمت ولایت‌فقیه تمام استکبار از حیات طیبه انقلاب اسلامی در واهمه و هراس است.

حجت الاسلام محبی اهداف دشمن را در ضربه زدن به نظام اسلامی یادآور شد و گفت: دشمن تلاش می‌کند تااز قدرت نفوذ ایران جلوگیری کرده و این شاهرگ حیاتی را قطع کند.

وی با تاکید براینکه انقلاب اسلامی ایران ادامه همان حرکتی است که پیامبر اکرم (ص) آغاز کرد، گفت: در گرامیداشت دهه فجر؛ مراکز و موسسات قرآنی نهاوند ۲۲ عنوان برنامه شاخص برگزار می کنند.

حجت الاسلام محبی ادامه داد: آغاز فعالیت ۶ خانه قرآن در مناطق مختلف نهاوند، برگزاری محفل انس با قرآن کریم، تجلیل از برترین های قرآنی در مناطق مختلف، اعطاء گواهینامه به فراگیران و دانش آموزان قرآنی و برگزاری مراسم جشن انقلاب در خانه های قرآن روستایی از برنامه های نهاوند است.

کارشناس فرهنگی تبلیغات اسلامی نهاوند نیز گفت: در ایام دهه فجر ۸۰ نفر از مبلغین و مبلغات در این شهرستان فعالیت تبلیغی انجام می دهند.

علی ترکاشوند افزود: در اعزام مبلغ دهه فجر ۶۰ نفر از مبلغین و ۲۰ نفر از مبلغات حوزوی حضور دارند که به مدت ۱۰شبانه روز مراسم فرهنگی را در مساجد مدیریت می کنند.

ترکاشوند گفت: علاوه بر اقامه نمازجماعت، سخنرانی در گفتمان های دینی و برگزاری مراسم جشن انقلاب از جمله رسالت های ۸۰ مبلغ اعزامی در دهه فجر انقلاب است.

کارشناس تبلیغات اسلامی نهاوند اضافه کرد: روحانیون نهاوندی محور برگزاری جشن های انقلاب در مساجد هستند.

کارشناس قرآنی تبلیغات اسلامی شهرستان نهاوند نیز از آغاز جشنواره قرآنی در این شهرستان خبرداد و اظهارداشت: جشنواره قرآنی کودک و نوجوان از روز دوازدهم بهمن در شهرستان نهاوند آغازشده و تا ۱۷بهمن ماه ادامه خواهد داشت.

مصطفی موسوی افزود: در این جشنواره قرآنی تعداد یک هزار نفر از کودکان و نوجوانان در رشته های مختلف نقاشی، سرود، مفاهیم، حفظ، روخوانی و روانخوانی به مدت ۵روز به رقابت خواهند پرداخت.

موسوی هدف از اجرای این جشنواره را ترویج فرهنگ قرآنی درجامعه، آشناسازی کودکان و نوجوانان با مبانی اصیل قرآنی و ایجاد روحیه قرآنی در سرشت نونهالان بیان کرد.

کارشناس قرآنی تبلیغات اسلامی نهاوند همچنین گفت: در راستای گرامیداشت دهه فجر انقلاب اسلامی ۵ محفل انس باقرآن کریم در شهرستان نهاوند برگزار خواهد شد.

وی گفت: این مراسم با همکاری اعضاء کمیته قرآنی و مربیان و مدیران مراکز و موسسات وابسته به اداره تبلیغات اسلامی برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4219534

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