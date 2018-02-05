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۱۶ بهمن ۱۳۹۶، ۹:۲۵

مدیرعامل آب منطقه ای سیستان و بلوچستان خبر داد:

۶۰۵میلیون مترمکعب اضافه‌برداشت آب‌های زیرزمینی درسیستان وبلوچستان

۶۰۵میلیون مترمکعب اضافه‌برداشت آب‌های زیرزمینی درسیستان وبلوچستان

زاهدان - مدیرعامل شرکت آب منطقه ای سیستان و بلوچستان گفت: سالیانه شاهد ٦٠٥ میلیون متر مکعب اضافه برداشت از منابع آب زیرزمینی استان هستیم.

اتابک جعفری در این خصوص در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: درحال حاضرتعداد ۲۱ هزار و ۵۵۸ منبع آبی شامل چاه، قنات وچشمه در استان سیستان وبلوچستان وجود دارد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه  در سال شاهد ٦٠٥ میلیون متر مکعب اضافه برداشت از منابع آب زیرزمینی استان هستیم، افزود: بیشتر این اضافه برداشت‌ها مربوط به چاه‌های غیرمجاز است.

وی با اشاره به اینکه درحال حاضر ١٧پروژه عمرانی در حوزه آب در استان سیستان و بلوچستان در حال اجرا است، ادامه داد: این پروژه ها  شامل٤ طرح سدسازی، ١١ پروژه شبکه آبیاری وزهکشی و  دو طرح تامین آب است.

جعفری خاطرنشان کرد: سد «کهیر» با حجم مخزن ٣١٤ میلیون مترمکعب در شهرستان چابهار و سد شهری «کور» با حجم مخزن ١٠٤ میلیون مترمکعب و پیشرفت فیزیکی ٧٤ درصد در محدوده شهرستان مهرستان ازمهمترین این پروژه هاست.

کد مطلب 4219593

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