اتابک جعفری در این خصوص در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: درحال حاضرتعداد ۲۱ هزار و ۵۵۸ منبع آبی شامل چاه، قنات وچشمه در استان سیستان وبلوچستان وجود دارد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه در سال شاهد ٦٠٥ میلیون متر مکعب اضافه برداشت از منابع آب زیرزمینی استان هستیم، افزود: بیشتر این اضافه برداشت‌ها مربوط به چاه‌های غیرمجاز است.

وی با اشاره به اینکه درحال حاضر ١٧پروژه عمرانی در حوزه آب در استان سیستان و بلوچستان در حال اجرا است، ادامه داد: این پروژه ها شامل٤ طرح سدسازی، ١١ پروژه شبکه آبیاری وزهکشی و دو طرح تامین آب است.

جعفری خاطرنشان کرد: سد «کهیر» با حجم مخزن ٣١٤ میلیون مترمکعب در شهرستان چابهار و سد شهری «کور» با حجم مخزن ١٠٤ میلیون مترمکعب و پیشرفت فیزیکی ٧٤ درصد در محدوده شهرستان مهرستان ازمهمترین این پروژه هاست.