بهره برداری از معدن و کارخانه تولیدی شن و ماسه ایوان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، یارالله نصیری امروز در آیین بهره برداری از این واحد تولیدی که با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری و مدیران و مسئولان محلی برگزار شد، اظهار داشت: این کارخانه بر اساس پتانسیل معدنی منطقه، تولید مصالح ساختمانی با کیفیت و همچنین ایجاد ارزش افزوده و فرآوری مواد معدنی دراستان راه اندازی شده است.

وی تصریح کرد: ظرفیت تولید شن و ماسه این شرکت سالانه ۱۲۰ هزار تن است.

نصیری با اشاره به معدن مورد استفاده اضافه کرد: معدن سنگ آهک این واحد صنعتی با ذخیره قطعی ۳ میلیون و ۳۵۵هزار تن سالیانه ظرفیت استخراج ۹۰ هزار تن مواد اولیه مورد نیاز کارخانه را دارا است که براساس آمار و ذخیره یابی صورت گرفته، پیش بینی می شود تا ۳۵ سال مواد اولیه مورد نیاز این شرکت قابل تامین است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ایلام با اشاره به حجم سرمایه گذاری انجام شده در این طرح تصریح کرد: مجموع سرمایه گذاری در بخش معدن و همچنین احداث کارخانه رقمی معادل ۲۳ میلیارد ریال است.

نصیری ادامه داد: برای اجرای این پروژه مبلغ ۵ میلیارد ریال تسهیلات از محل کمک های فنی اعتباری وزارت صنعت، معدن وتجارت با عاملیت بانک صنعت ومعدن پرداخت شده است. وی بیان داشت: در بخش معدن ۷ نفر و در فاز کارخانه تعداد ۱۰ نفر مشغول به کار شده اند.