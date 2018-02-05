«وزیری» آثار کیوان ساکت را اجرا می کند/ جزییات ۲ کنسرت ویژه

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه موسیقی «وزیری» به آهنگسازی کیوان ساکت و خوانندگی وحید تاج ساعت ۱۸:۳۰ روز دهم اسفند در تالار وحدت روی صحنه می رود.

در این کنسرت بهنام ابوالقاسم نوازنده پیانو، سروش عازمی‌خواه نوازنده پیانو، اسحاق چگینی نوازنده نی، محمد دلنوازی نوازنده عود، اشکان مرادی نوازنده کمانچه، کیارش ساکت نوازنده تار، سالار زمانیان نوازنده تار، مهدی غلامی نوازنده دف و علی‌اکبر خادم نوازنده تمبک گروه وزیری را همراهی می‌کنند.

گروه «وزیری» اردیبهشت و خرداد امسال نیز با همین ترکیب و خوانندگی وحید تاج تصانیفی از ساخته‌های کیوان ساکت از جمله «بهار دیگر»، «بی‌کاروان کولی»، «فسانه»، به همراه چند قطعه کلاسیک قدیمی و چند ساز و آواز را اجرا کرده بود.

«کروما» به تالار رودکی می آید

ارکستر مجلسی «کروما» به رهبری سعید علیجانی ساعت ۲۰ روز ۱۹ بهمن در تالار رودکی تهران تازه ترین کنسرت خود را برگزار می کند.

در این ارکستر که کنسرت مایستر آن سعید علیجانی و تک نوازی ویولنسل نیز به عهده سهراب ملک زاده است، آثاری از گریگ، بروخ، سیبلیوس، کالینیکف، بلابارتوک و فلیپ گلس توسط هنرمندان ارکستر نواخته می شود.

گروه کُر شهر تهران و اجرای قطعات موزیکال

گروه کر شهر تهران ساعت ۲۰ روزهای ۲۶ و ۲۷ بهمن در تالار رودکی قطعاتی از تئاترها و فیلم های موزیکال معروف را به رهبری مهدی قاسمی اجرا می کند.

در بخش اول این کنسرت، گزیده ای از موسیقی «بینوایان» و «شبح اپرا» اجرا می شود. در بخش دوم نیز منتخبی از موسیقی کارتون های معروف دیزنی، و گزیده ای از فیلم های «لالا لند» و «اشک ها و لبخندها» به اجرا گذاشته می شود.

یاسمین حسین زاده نوازنده پیانو، پورنگ پورشیرازی نوازنده کنترباس و دارا تیموری فر نوازنده درامز در این اجرا گروه کر شهر تهران را همراهی می کنند.