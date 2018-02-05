جمع آوری سیم و کابل با نشان استاندارد جعلی در شهرستان تاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود رضا طاهری اظهار کرد: در راستای کنترل بازار و اجرای طرح اجرای هماهنگ استاندارد تعداد قابل توجهی سیم با نام های تجاری سیم افشان ۵/۲*۱ هادی نور، سیم افشان ۴*۱ آمل نشان، سیم افشان ۵/۱*۱ آریان صنعت خراسان، سیم بند تخت ۵/۱*۲ البرز نیرو و کابل ۵/۱*۲ با نام تجاری البرز صنعت از سطح بازار با نشان استاندارد و فاقد کد ۱۰ رقمی استاندارد و بدون نشانی تولیدکننده در سطح بازار شهرستان تاکستان شناسایی شد.

وی افزود: با استعلام و بررسی های انجام شده جعل نشان استاندارد روی محصولات مذکور محرز گردید، لذا این محصولات به دلیل نشان استاندارد جعلی از سطح بازار جمع آوری شد.

طاهری به هموطنان توصیه کرد در هنگام خرید کالا هم به علامت استاندارد و هم به کد ده رقمی درج شده در زیر آن توجه کنند و در صورت مشاهده هر گونه مغایرتی، مراتب را به واحد حقوقی این اداره کل اطلاع دهند.