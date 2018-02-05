  1. استانها
  2. قزوین
۱۶ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۵۰

مدیرکل اداره استاندارد قزوین:

جمع آوری سیم و کابل با نشان استاندارد جعلی در شهرستان تاکستان

جمع آوری سیم و کابل با نشان استاندارد جعلی در شهرستان تاکستان

قزوین- مدیرکل اداره استاندارد قزوین از جمع آوری سیم و کابل با نشان استاندارد جعلی در شهرستان تاکستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود رضا طاهری اظهار کرد: در راستای کنترل بازار و اجرای طرح اجرای هماهنگ استاندارد  تعداد قابل توجهی سیم با نام های تجاری سیم افشان ۵/۲*۱ هادی نور، سیم افشان ۴*۱ آمل نشان، سیم افشان ۵/۱*۱ آریان صنعت خراسان، سیم بند تخت ۵/۱*۲ البرز نیرو و کابل ۵/۱*۲ با نام تجاری  البرز صنعت  از سطح بازار با نشان استاندارد و فاقد کد ۱۰ رقمی استاندارد و بدون نشانی تولیدکننده در سطح بازار شهرستان تاکستان شناسایی شد.

وی افزود: با استعلام و بررسی های انجام شده جعل نشان استاندارد روی محصولات مذکور محرز گردید،   لذا این محصولات به دلیل نشان استاندارد جعلی از سطح بازار جمع آوری شد.

طاهری به هموطنان توصیه کرد در هنگام خرید کالا هم به علامت استاندارد و هم به کد ده رقمی درج شده در زیر آن توجه کنند  و در صورت مشاهده هر گونه مغایرتی، مراتب  را به واحد حقوقی این اداره کل اطلاع دهند.

کد مطلب 4219728

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها