مقابل تیم پیکان قدرتمندتر از دور برگشت ظاهر می شویم

محمد ترکاشوند، در گفتگو با خبرنگار مهر، پس از قرارگرفتن در جمع ۴ تیم پایانی دور مقدماتی گفت: متاسفانه من دیر به تیم ملحق شدم و از لحاظ زمانی زمان مناسبی نبود اگر از ابتدا با تیم همراه بودم شاید نتیجه تغییر بهتری پیدا می کرد و ۲ ماه زمان تمرین کردن و آماده سازی با تیم همراه نبودم و شراط سختی را داشتیم.

ترکاشوند افزود: خوشبختانه از زمان حضور در این تیم تمرینات خوبی را به انجام رساندیم و فشار تمرینات را زیاد کردیم و با توجه به اینکه طی ۱۰ روز ۴ بازی را در نیم فصل دوم انجام دادیم، شرایط سخت تر شد.

وی در ادامه با اشاره به ۶ باخت در نیم فصل اول گفت: با توجه به ثبت این ۶ باخت که در کارنامه خود ثبت کردیم کار به شدت سخت شد و تیم را از لحاظ جایگاهی دچار مشکل کرد و اگر ۳ یا ۴ باخت داشتیم شرایط متفاوت تر می شد و می توانستیم جایگاه بهتری را کسب کنیم و شانس این را داشتیم که رتبه دوم را از آن خود کنیم.

سرمربی تیم والیبال شهرداری ورامین اظهار داشت: خوشبختانه با یاری خدا و همت بازیکنان الان هم مزد زحمات را گرفته ایم و با توجه به اینکه تعدادی از بازیکنان در تهران و کرج زندگی می کنند بعد مسافت شرایط سختی را تحمیل می کند و کار دشواری است اما به هرحال بازیکنان با نظم به تمرین پرداختند و با همین شرایط سخت و مشکلات ما توانستیم جز ۴ تیم قرار بگیریم.

وی در ادامه از حمایت تماشاچی ها قدردانی کرد و افزود: انرژی مثبتی که از خارج تیم به ماوارد شد سبب شد بتوانیم جایگاه خوبی داشته باشیم و به نظر ما کار تمام نشده و تازه در مرحله شروع کار هستیم و ما به فینال فکر می کنیم و امیدواریم در بازی اول با پیکان موفق باشیم و برنده از زمین خارج شویم و جز ۴ تیم قرار بگیریم.

ترکاشوند بااشاره به شرایط سخت حاکم در پلی آف گفت: در پلی آف شرایط سختی را تجربه می کنیم چرا که در این مرحله با شرایط حذفی مواجه هستیم از لحاظ روانی بار زیادی بر روی بازیکنان قرار می گیرد که سعی می کنیم این بارهای روانی را کاهش بدهیم تا بتوانیم برنده شویم.

وی در خصوص وضعیت سلامتی و آسیب دیدگی مسعود غلامی بیان داشت: مسعود غلامی قبلا دچار آسیب دیدگی در ناحیه زانو شده بود و خوب شده بود ولی متاسفانه دوباره به مچ پای این بازیکن فشار وارد شد و باید با پزشک تیم هماهنگ شود و امیدواریم برای بازی چهارشنبه بهبود پیدا کند چرا که غلامی از بازیکنان ارزشمند تیم ما است که می تواند تاثیر مهمی در تیم داشته باشد اما اگر خدایی نکرده بهبودی حاصل نشود بازیکنان دیگری هم هستند که بتوانند در این پست بازی کنند و بازی را پوشش بدهند.

سرمربی تیم والیبال شهرداری ورامین درباره علی نصر بازیکن این تیم گفت: این بازیکن از دیروز در تمرینات حاضر شده و امروز نیز به طور انفرادی به تمرین پرداخته و بازیکنی است که کار توپی نداشته اما با توجه به شناخت قبلی که داریم بازیکن جسوری به نظر می اید و توانمندی و پتانسیل بالایی دارد و انشااله با تمریناتی که این هفته انجام می دهد بتواند برای هفته آینده مقابل پیکان به زمین برود.

ترکاشوند در خصوص زمان بازی با پیکان و انتخاب بین روزهای جمعه و چهارشنبه گفت: روز چهارشنبه برای تیم ما مناسب تر است و چون تیم پیکان ۲ بازی متوالی را باخته است از لحاظ روانی شرایط خوبی ندارد و لذا ما روز چهارشنبه را برای مسابقه مناسب تر می بینیم.

وی در پایان گفت: با توجه به اینکه تیم شهرداری ورامین در دور برگشت بازی خوبی را مقابل پیکان انجام داد در نظر داریم همان بازی و ۲۰ درصد بهتر از آن را در این دوره نیز انجام بدهیم و نتیجه خوبی را کسب کنیم و امیدواریم که هواداری هواداران را همچون گذشته در کنار خود داشته باشیم و شور و هیجان هواداران مستدام باشه و انرژی مثبت آنها ادامه داشته باشد چرا که ما با خوشحالی هواداران خوشحال و از ناراحتی آنها ناراحت می شویم و هواداران باعث روحیه تیم ما هستند.