نگاه ویژه کادر فنی به عملکرد آزادکاران در جام تختی

به گزارش خبرنگار مهر، سی و هشتمین دوره رقابت های بین المللی کشتی آزاد جام تختی روزهای ۱۹ و ۲۰ بهمن ماه در سالن شهید پورشریفی شهر تبریز برگزار می شود. این در حالیست که آزادکاران منتخب ایران (تیمهای بزرگسالان و جوانان) و تیم کشتی آذربایجان شرقی به عنوان میزبان باید در مصاف با ۱۶ تیم خارجی از کشورهای اوکراین، آذربایجان، ترکیه، بلغارستان، گرجستان، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، مغولستان، هند، بلاروس، مجارستان، ارمنستان، کانادا و منتخب آمریکای لاتین (کوبا، گواتمالا، آرژانتین، پاناما و السالوادور) به میدان بروند.

«علی بیات» سرپرست تیم ملی کشتی آزاد در حاشیه آخرین روزهای اردوی آماده سازی ملی پوشان تا حضور در رقابتهای جام تختی به خبرنگار مهر گفت: خوشبختانه روند تمرینات اردونشینان با توجه به حضور رسول خادم در اس امور تیم ملی به خوبی طی می شود و بچه ها از هر نظر اماده حضور در نخستین میدان رسمی سال ۲۰۱۸ میلادی هستند.

وی تصریح کرد: مطمئنا عملکرد هر کدام از آزادکاران واجد شرایط حضور در جام تختی که توانسته اند مجوز این میدان بین المللی را کسب کنند برای کادر فنی بسیار مهم و تاثیرگذار است. ما طبق فرانید انتخابی تیم ملی عمل می کنیم و در واقع رقابتهای جام تختی هم به عنوان یکی از معیارهای ما در بحث انتخاب ترکیب تیم ملی برای رویدادهای آتی بسیار مهم است.

به گزارش خبرنگار مهر، اسامی کشتی گیران واجد شرایط برای حضور در رقابتهای جام تختی طبق مصوبه شورای فنی به شرح زیر است:

۵۷ کیلوگرم: نادر حاجاقانیا(کرمان) حمید خلیلی(مازندران) مهران رضازاده(مازندرن) محمد طهماسبی (گلستان)

۶۱ کیلوگرم: محمد رمضان پور(مازندران) باقر یخکشی(مازندران) علی حاجاقانیا(مازندران)

۶۵ کیلوگرم: مرتضی قیاسی (لرستان) شایان حمزه(مازندران) پیمان بیابانی(تهران)بهنام احسانپور (مازندران)

۷۰ کیلوگرم: محمدرضا سرگو(البرز) نیما اشفاقی(مازندران) حسین مصطفوی(آ شرقی) میلاد طهماسبی(گلستان)

۷۴ کیلوگرم:حامد رشیدی(کرمانشاه) امید خدمتی(تهران) حمیدرضا زرین پیکر(تهران) سعید داداشپور(تهران)

۷۹ کیلوگرم:امید حسن تبار(مازندران) آرام رحیمی(کردسان) محمد متقی نیا(خراسان رضوی) احمد بذری(مازندران)

۸۶ کیلوگرم:کامران قاسم پور(مازندران) مسعود مددی(البرز) اسماعیل محمودی(خراسان رضوی)

۹۲ کیلوگرم: محمدجواد ابراهیمی(مازندران) جمال میرزایی(همدان) ارشک محبی(کرمانشاه) رضا بیات(خراسان شمالی)

۹۷ کیلوگرم:اباذر اسلامی(مازندران) علیرضا گودرزی(سیستان و ب) امیر محمدی (خراسان شمالی) دانیال شریعتی(همدان)

۱۲۵ کیلوگرم:جعفر شمس ناتری(گیلان) الیاس بختیاری(البرز) امیررضا امیری(لرستان) نعیم حسن زاده(مازندران) احمد میرزاپور(خراسان رضوی)