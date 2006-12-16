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۲۵ آذر ۱۳۸۵، ۱۳:۴۱

/ با به دنیا آمدن سه بچه گربه /

نخستین گربه شبیه سازی شده جهان مادر شد

نخستین گربه شبیه سازی شده جهان مادر شد

نخستین گربه شبیه سازی شده جهان با به دنیا آوردن سه بچه گربه، مادر شده و دانشمندان نسبت به وضعیت مناسب فیزیکی آنها ابراز رضایت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این گربه در سال 2001 و به وسیله محققان دانشگاه تگزاس آمریکا شبیه سازی شد و اکنون با گذشت نزدیک به 6 سال از آن زمان دارای سه بچه گربه شده است.

دان کرامر از محققان اصلی پروژه شبیه سازی این گربه گفت: گربه و سه بچه گربه اش در وضعیت رضایت بخشی به سر می برند.
به دنیا آمده این بچه گربه شبیه سازی شده که CC نام دارد، حیرت محافل علمی جهان را به همراه داشته است.

بر اساس گزارش آسوشیتدپرس، این گربه درحالی در این دانشگاه شبیه سازی شده است که تاکنون بیشترین تعداد حیوانات شبیه سازی شده جهان در این مرکز بزرگ آموزشی و تحقیقاتی خلق شده اند.

کد مطلب 421976

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