بازگشت بهنام محمودی به ایتالیا

به گزارش خبرنگار مهر در حالی که گفته می شود بهنام محمودی از تیم پروجا ایتالیا جدا شده و در لیگ برتر با تیم پگاه ارومیه به میدان خواهد آمد ولی وی به ایتالیا رفته و با مسئولیت این تیم به گفتگو خواهد پرداخت.

مسئولین تیم پروجا بعد از مسابقات جهانی خواهان بازگشت محمودی به ایتالیا و حضور در تمرینات این تیم بودند ولی بهنام محمودی به دلیل حضور در تیم ملی و شرکت در مسابقات آسیایی دوحه قطر به ایتالیا سفر نکرد. در این بین مدیر برنامه های محمودی نیز با مسئولین پروجا گفتگو و این مشکل را مطرح کرد ولی قرار است با حضور این بازیکن ایرانی در محل باشگاه مسائل در یک جلسه مطرح وبررسی شود. در صورتیکه دو طرف به توافق برسند محمودی به فعالیت خود در ایتالیا ادامه خواهد داد و در غیر این صورت وی به ایران باز می گردد.