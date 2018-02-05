دهه فجر دهه ملت ایران و سیاسی کردن آن خیانت به ملت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمحسن محمودی، صبح دوشنبه با حضور در مراسم جشن کارگری این شهرستان طی سخنانی اظهار داشت: این مسئله بسیار مشهود است که کشور ما قبل از انقلاب اسلامی هیچ قدرتی نداشت اما این انقلاب اسلامی بود که به ما هویت بخشید و توانسته ایم به این جایگاه بالا و والا برسیم.

محمودی افزود: فراموش نکرده ایم که اگر می خواستیم خلاقیت و اختراعی داشته باشیم دشمن اجازه نمی داد و مغزهای ما را به کشورهای خودشان می بردند و از پس از پرورش آنها به سبک خودشان، آنها را به ما می فروختند.

اگر نقصی در انقلاب وجود دارد به خودمان بر می گردد/ انقلاب به ما خدمت کرده است

وی با بیان اینکه انقلاب به ما خدمات زیادی کرده است گفت: ایران کشوری بود که دارای نفت بود ولی هیچ جایگاهی در دنیا نداشت، اما امام و شهدا به ما هویت بخشیدند و اگر نقص‌هایی وجود دارد به ما مربوط است و به خودمان باز می گردد و بخشی از این نقص ها به خارجی ها مربوط است ولی قسمت عمده آن به ما باز می گردد، چرا که دشمن سال ها است که پشت دروازه های این کشور نگه داشته شده است و مردم اجازه نمی دهند که آمریکا و دیگر کشورها وارد این کشور شوند و این از عزت و اقتدار ما است.

امام جمعه موقت ورامین در ادامه بات اشاره به اینکه امروز کشور ما جز غنی ترین کشورهای دنیا محسوب می شود و باید دست به دست یکدیگر کشور را به سمت جلو پیش ببریم گفت: همان گونه که ۳۹ سال است روی پای خود ایستاده ایم در حالی که طی این مدت درگیر تحریم های مختلف بوده و توطئه ها و ترورهای مختلف را پشت سر گذاشته ایم ولی پیشرفت های علمی و صنعتی ما در دنیا قابل دفاع است و گفتنی است که آن روز ما از آمریکایی کمتر بودیم ولی امروز سردار سلیمانی سرباز واقعی اسلام در دنیا است.

از حرکت انقلاب نباید عقب بیافتیم

رییس شورای هماهنگی و تبلیغات اسلامی تهران اظهار داشت: باید مراقب باشیم که توسط آمریکا و عوامل داخلی آن در درون کشور دوباره عقب نیافتیم و به عقب باز نگردیم و زنان ما با حجاب و چادر خود به میدان آمده و از اصالیت خود دفاع کرده اند و مردان ما نیز با غیرت خود وارد صحنه شده اند و دیدیم که همگان به پیروزی رسیده ایم.

وی با اشاره به اینکه حجاب پیوند با فطرت یک انسان آزاده دارد گفت: هر چند که فرد مسلمان نباشد ولی کار دشمن همین است که دشمنی کند و با عزت و شرف و چادر مقابله کند و اینکه دشمن با چادر مبارزه می کند یعنی اینکه چادر مهم است و زمانی که با اقتصاد ما مبارزه می کند یعنی اینکه اقتصاد ما بسیار مهم است که در این زمینه نیز ورود کرده و تلاش می کنند.

دهه فجر دهه ملت ایران است و هر کس بخواهد آن را سیاسی کند خائن به ملت اسلامی است

امام جمعه موقت ورامین بیان داشت: دلیل اینکه امروز با ولایت و رهبری مبارزه کرده و با دروغ های اتوکشیده و جذاب می خواهند ایشان را تخریب کنند در صورتی که خود ضد انقلاب ها اعلام کردند که حتی لکه خاکستری در زندگی رهبر فرزانه انقلاب وجود ندارد این است که می خواهند به روح انقلاب و پایاه های مستحکم آن حمله ور بشوند و باورهای دینی مردم را نشانه گرفته اند.

وی گفت: کارشناس بزرگ روسیه اعلام کرده اند که اگر تحریمی که آمریکا علیه ایران به راه انداخته است علیه ما به راه می انداخت ما ۶ ماه بیشتر سرپا نبودیم ولی شما چیزی دارید که ما نداریم که یکی این است که شما با خدا پیوند دارید و دوم اینکه شما رهبر فرزانه و آینده نگر دارید.

محمودی اظهار داشت: دهه فجر برای همه جناح های سیاسی است و دهه فجر دهه وزن کشی جناح های مختلف سیاسی نیست بلکه دهه فجر زمان وزن کشی نیروهای انقلابی و غیر انقلابی است

دهه فجر دهه ملت ایران است و هر کس بخواهد آن را سیاسی کند خائن به ملت اسلامی است.

