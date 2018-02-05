ترور یک افسر امنیتی در عدن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اخبار الیمن، منابع محلی اعلام کردند که افراد مسلح ناشناس یک افسر امنیتی در عدن واقع در جنوب یمن را ترور کردند.

این افراد مسلح به سمت «فهمی الحکیمی» افسر امنیتی در شهر عدن که سوار بر خودروی خود در منطقه «بیر فضل» واقع در شهر «المنصوره» بود شلیک کرده و وی را ترور کردند.

به دنبال این حادثه، الحکیمی در دم کشته شد و افراد مسلح فرار کردند. عدن به تازگی شاهد درگیری های خشونت باری میان طرفداران «عبد ربه منصور هادی» رئیس جمهوری فراری یمن تحت حمایت عربستان و نیروهای جنوب تحت حمایت امارات بوده است.