سقوط چهار پله ای والیبال ایران و راهی که اشتباه رفتیم / تقصیرها را برگردن یک نفر نیندازیم

به گزارش خبرنگار مهر، والیبال ایران طی سالهای اخیر رشد قابل توجهی در تمامی رده های سنی داشته است اما ثبت 2 شکست و یک پیروزی در پانزدهمین دوره مسابقات آسیایی برای تیمی که اکنون خود را به عنوان یک مدعی در قاره کهن می داند به هیچ عنوان قابل قبول نیست.

متاسفانه تیمی که با پارک کی وون، راه خود را به خوبی پیدا کرده بود و 4 سال پیش مدال نقره المپیک آسیایی را کسب کرده بود با تصمیم نادرست مسئولان سابق به یکباره راهی متفاوت را در پیش گرفت. کسانی که پارک رابه خانه فرستاده وکیاچ و گریبوف را به ایران آوردند اول به اشتباه خود در انتخاب گریبوف پی برده وحالا کیاچ را عامل باخت های ایران معرفی می کنند.

متاسافنه کیاچ بعد از 8 ماه درکنار تیم بودن و آزمایش نفرات مختلف به خصوص 12 نفر اصلی، تیم و بازیکنان خود را به خوبی نمی شناخت. تغییرات مداوم و بی هدف کیاچ نشان داد که شاید او یک تمرین دهنده خوب باشد ولی در کوچینگ و ارنج تیم نمی تواند فردی موق باشد. به گواه تمام اهالی والیبال ضعف در انتخاب یک ترکیب مناسب متناسب با تاکتیک تیم مقابل عمده ترین مشکل وی بود.

کیاچ و گرگوویچ آنالیزور تیم ملی به زعم خود بارها و بارها چند بازی تیم ملی کره را تماشا کرده و به خوبی این تیم را آنالیزور کرده بودند و با شناخت کامل به مصاف حریف رفتند. ولی آنچه در بازی دیدیم خلاف این امر را ثابت کرد. کره جنوبی نشان داد که تیم ما را بهتر می شناسد. حتی از زمانیکه کیاچ با تغییر تاکتیک سرعت کره جنوبی را تا حدودی خنثی کرد چشم بادامیها خیلی سریع با روی آوردن به سرویس های کنترلی کار دریافت را درتیم ملی ایران با مشکل مواجه کرده و به خواسته خود رسیدند.

متاسفانه ملی پوشان ایران مقابل بحرین که در والیبال هیچ محلی از اعراب ندارد بازی متزلزلی ازخود به نمایش گذاشتند و حتی گیم دوم را نیز به این تیم واگذار کردند که عمده ترین دلیل آن را باید مشکلات روحی و روانی بازیکنان دانست.

تیم ایران در جام پانزدهم آسیایی ششم شد که اگر میلوراد کیاچ را مقصر اصلی آن عنوان کنیم راه را به بیراهه رفتیم. همانطور که وزنه برداری و مسائل اخیر تمام تقصیرات را به گردن ایوانف گذاشتند و کنار کشدیند.

کیاچ معلول تفکرات فدراسیون سابق والیبال است همان کسانی که پارک را تمام شده عنوان کرده و کیاچ را به این والیبال تحمیل کردند.

داورزنی از همین امروز باید والیبال ایران را متحول کند. این والیبال نه درتیم ملی بلکه در ساختار خود نیاز به یک خانه تکانی بزرگ دارد. اگر تیم ملی از نقره بوسان بعد از 4 سال با 4 پله سقوط عنوان ششم را کسب می کند راه خود را اشتباه طی کرده است حالا داورزنی چهار سال فرصت دارد این کشتی طوفان زده را به سر منزل مقصود برساند.