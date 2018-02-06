«فروغ ساراپینا» نمایان می شود/ اتاق فکرهایمان ضعیف هستند

محسن حسینی کارگردان و بازیگر تئاتر که این روزها در نمایش «هنر» به کارگردانی وحید رهبانی در تماشاخانه پالیز به ایفای نقش می پردازد درباره فعالیت های مدنظر خود در زمینه بازیگری و کارگردانی تئاتر به خبرنگار مهر گفت: به همراه داریوش فرهنگ و امید روحانی در نمایش «هنر» به ایفای نقش می پردازیم. نمایش «هنر» اثر خوبی است و وحید رهبانی نیز به عنوان کارگردان به خوبی ما را برای ایفای نقش هدایت کرده است. همچنین معتقدم نمایشنامه «هنر» نوشته یاسمینا رضا اثر مفرح و در عین حال قابل تأملی است و مورد پسند و توجه مخاطب نیز هست.

وی که پیش از این در مقام کارگردان و بازیگر نمایش «فروغ ساراپینا» را در سالن ناظرزاده کرمانی تماشاخانه ایرانشهر به صحنه برده بود، ادامه داد: در کنار ایفای نقش در نمایش «هنر» در حال رایزنی و گفتگو با ۲ سالن خصوصی تئاتر برای اجرای مجدد نمایش «فروغ ساراپینا» هستم. این نمایش را با تغییراتی در گروه بازیگری، بهار سال ۹۷ در یکی از این ۲ سالن خصوصی تئاتر به صحنه خواهم برد.

حسینی یادآور شد: همچنان پیگیر اجرای نمایش «امیر ارسلان» در مجموعه تئاتر شهر هستم اما این نمایش نیازمند تهیه کننده و سرمایه گذار است زیرا پروژه ای بسیار حجیم با ۲۱ بازیگر است.

عضو هیأت مدیره انجمن کارگردانان خانه تئاتر اعلام کرد که روز ۲۸ بهمن از ساعت ۱۸ تا ۲۱ میزگردی با حضور نمایندگان بخش های دولتی و خصوصی تئاتر و یک کارشناس تئاتر درباره بررسی وضعیت تئاتر ایران برگزار می شود.

وی افزود: اجرای این میزگرد بر عهده من و به نوعی فرصتی است برای گفتگوی جامعه تئاتری. متأسفانه این گفتگو در تئاتر ما نادیده گرفته شده است به عنوان مثال جشنواره تئاتر فجر برگزار شد و از همان ابتدا پوستر جشنواره موضوع بحث اکثر خانواده تئاتر و تبدیل به حاشیه ای پررنگ شد در حالیکه مشکل جشنواره تئاتر فجر پوستر آن نبود بلکه خروجی، اجراها و برنامه ریزی های انجام شده در جشنواره مشکلات اصلی بودند.

حسینی در پایان تاکید کرد: در جشنواره شاهد حضور گروه های ارزان قیمت و سطح پایین خارجی بودیم. ما در گفتگو و لابی هایی که با گروه ها و کمپانی های تئاتر خارجی داریم، ضعیف هستیم زیرا اتاق فکرهای ضعیفی هم داریم. وقتی گروه های خارجی به ویژه گروه های مطرح خارجی را به ایران دعوت می کنیم باید از آن مطالبه هم داشته باشیم تا گروه های ایرانی نیز در کشورها و کمپانی های مربوطه حضور و اجرا داشته باشند.

عکس کنار خبر از ناصر جعفری است.