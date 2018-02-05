به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، جلسه ۱۴۷ شورای تخصصی تحوّل و ارتقاء علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست دکتر غلامعلی حداد عادل برگزار شد و برنامه درسی و سرفصل آموزشی رشته زبان و ادبیات روسی در مقطع کارشناسی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
حجت الاسلام و المسلمین دکتر آذربایجانی در این جلسه گفت: در تاریخ ۳ اسفند ماه کارگروه روانشناسی برنامه ای در خصوص بحث تحول در پژوهش برگزار خواهد کرد.
دکتر فریده علوی، رئیس کار گروه زبانهای خارجی شورای تحول در این زمینه گفت: تمام گرایشها در رشتههای زبان خارجی به جز زبان انگلیسی در کارشناسی ادغام شدهاند و از این به بعد در زبان روسی گرایشها در مقطع کارشناسی ارائه نخواهد شد.
وی افزود: به دلیل اینکه ۷۰ درصد از دروس در گرایشهای کارشناسی مشترک هستند در برنامه کنونی به مهارتها توجه ویژهای شده در هر حالی که قبلاً در برنامه وضعیت مناسبی نداشتند.
معاون دبیرخانه شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی ادامه داد: در برنامه جدید علاوه بر مهارتمحوری، مباحث آموزش زبان هم آمده، تا فارغالتحصیلان توانایی بعد از فارغالتحصیلی کارآمد باشند و بتوانند در زمینه آموزش زبان فعالیت داشته باشند.
علوی گفت: علاوه بر اینکه به مباحث ترجمه و فنون ترجمه هم توجهای شده، به لحاظ زمانی هم قبلاً دوره در ۹ ترم تمام میشد ولی در برنامهریزی جدید در بازه زمانی حداکثر ۸ ترم (۴ سال) نهایی می شود و به بعد اسلامیسازی هم ترجمه متون اسلامی لحاظ شده است.
بعد از سخنان دکتر علوی، دکتر حدادعادل نیز گفت: باید به ترجمه آثار اسلامشناسان روسی به زبان فارسی نیز توجه شود.
وی افزود: بحث زبان روسی و ملاحظات پیرامون آموزش آن قبل از انقلاب اسلامی هم وجود داشت، ولی الان بحث مناسبات اقتصادی و سیاسی با روسیه هم وجود دارد و حدود ۲۱۰ سال سابقه آموزش زبان فارسی در روسیه وجود دارد و ما هم در کشور بیش از یک هزار دانشجوی زبان روسی داریم.
همچنین دکتر قبادی نیز گفت: دیداری که اخیراً با برخی فلاسفه روس داشتم و شرایط نوعی خودشناسی متقابل ایران و روس با اتکاء با میراث مشترک وجود دارد که به نظر میرسد در این برنامه درسی باید فضایی برای توجه به مشترکات تمدنی، فرهنگی و اسطورهای و بازآفرینی میراث مشترک باز شود.
پس از ارائه این نظرات و توضیحات اعضای کارگروه زبانهای خارجی، در انتهای بررسی برنامه، با اعمال اصلاحات جزئی برنامه درسی رشته زبان روسی در مقطع کارشناسی به تصویب رسید .
در انتهای جلسه نیز حجت الاسلام و المسلمین دکتر خیری با رای مثبت اعضای شورای خصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی به عنوان عضو جدید کارگروه جامعه شناسی انتخاب شد.
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