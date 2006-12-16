برنامه ریزی فدراسیون روی تیم ما تاثیر روانی می گذارد/ احتمالا ترکیب تیم دچار تغییر می شود

مربی تیم فوتبال استقلال با بیان این مطلب به خبرنگار مهر، گفت: حریف ما درهفته جاری پیکان است. تیم که شروعی نامطلوب در بازیهای لیگ برتر داشت، اما رفته رفته توان خود را افزایش داد و به رده های بالای جدول نزدیک شد.

وی افزود: پیکان هفته گذشته نیز درخانه موفق به کسب برتری برابر پاس شد و با روحیه ای مضاعف به دیدار ما خواهد آمد. با توجه به این مسائل تمام توان خود را معطوف به کسب برتری برابر این تیم کرده و برای حفظ جایگاه مان در صدر جدول تنها برای رسیدن به پیروزی وارد میدان خواهیم شد.

اقبالی اذعان داشت: پیکان تیمی است که متکی به بازیکن خاصی نیست و توان این تیم در خطوط مختلف تقسیم شده است. البته برای ما نقاط ضعف و قوت پیکان به خوبی پیدا است و با تمرکز به روی آنها عصر فردا وارد میدان خواهیم شد.

مربی تیم فوتبال استقلال اعمال تغییرات در ترکیب اصلی این تیم را متحمل خواند و گفت: با توجه به بازگشت بازیکنان مصدوم و محروم احتمال دارد ترکیب تیم دچار تغییرشود. در این بین بازیکنانی شانس بازی دارند که در هفته گذشته جزبهترین های تیم در تمرینات بوده اند.

وی درباره عدم همزمانی بازی استقلال و سایپا در هفته سیزدهم لیگ برتر گفت: البته بازیهای لیگ برتر در هفته های میانی است وطبیعی است که سازمان لیگ تاکیدی روی همزمانی بازیها نداشته باشد. البته اینکه تیم ما یک روز زودتر از تیم سایپا در لیگ به میدان می رود قطعا تاثیر منفی روی روحیه بازیکنان خواهد داشت و آنها با استرس بیشتری بازی می کنند.

اقبالی با اشاره به قدرت پرتابهای اوت علی علیزاده عنوان داشت: پرتاب اوت یکی از روشهای رسیدن به دروازه حریف و خلق موقعیت گل است. بالطبع در بازی مقابل پیکان نیز اگر موقعیت نصیب تیم ما شد از قدرت علیزاده بهره خواهیم برد، البته هنوز مشخص نیست دراین بازی وی به میدان خواهد رفت یا خیر!

مربی تیم فوتبال استقلال در خصوص وضعیت دو بازیکن کامرونی که برای تست فنی در تمرینات این تیم شرکت کرده بودند، گفت: یکی از آنها از فنی شرایط ایده الی نداشت و عذرش خواسته شد و دیگری برای تایید نهایی تا چند روز آتی در کنار تیم تمرین خواهد کرد.