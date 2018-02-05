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۱۶ بهمن ۱۳۹۶، ۱۳:۰۰

بمناسبت دهه فجر؛

طرح های آبرسانی اهر و کلیبر با ۱۵.۷ میلیارد ریال اعتبار افتتاح شد

طرح های آبرسانی اهر و کلیبر با ۱۵.۷ میلیارد ریال اعتبار افتتاح شد

تبریز – پروژه های آبرسانی شهرستان های اهر و کلیبر با مجموع ۱۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال اعتبار به مناسبت دهه فجر مورد بهره برداری قرار گرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، فاز دوم مجتمع آبرسانی یخفروزان شهرستان اهر و پروژه آب شرب روستای علویق شهرستان کلیبر دو طرحی بودند که همزمان با ایام گرامیداشت پیروزی انقلاب اسلامی و با حضور مسئولان استانی و شهرستانی به بهره برداری رسیدند.

علی صمدنژاد رییس هییت مدیره و مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی آذربایجان شرقی در حاشیه مراسم افتتاح این طرح ها به خبرنگاران گفت: لوله کشی هشت کیلومتر خط انتقال، احداث یک باب مخزن ۲۵۰ متر مکعبی، ساخت یک ایستگاه پمپاژ و ۴۰۰ متر حصارکشی اقداماتی بوده اند که با ۱۵ میلیارد ریال اعتبار در قالب فاز دوم مجتمع آبرسانی یخفروزان شهرستان اهر انجام شده اند تا زمینه برخورداری ۲۱۰ خانوار و ۸۰۱ نفر جمعیت منطقه از آب آشامیدنی سالم و بهداشتی فراهم شود.

دادگر مدیر امور آب و فاضلاب روستایی کلیبر نیز در مراسم افتتاح پروژه آب شرب روستای علویق این شهرستان، از انجام یکهزار و ۵۰۰ متر خط انتقال، بازسازی چشمه دو دهنه، احداث مخزن ۲۰ متر مکعبی، تجهیز اتاق فرمان و شبکه گذاری داخل روستا به طول ۹۰۰ متر در این پروژه خبر داد و اظهار داشت: با افتتاح این پروژه که حدود ۷۰۰ میلیون ریال اعتبار برای آن هزینه شده، ۲۵ خانوار با ۸۴ نفر جمعیت از آب آشامیدنی سالم برخوردار خواهند شد.

کد مطلب 4219958

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