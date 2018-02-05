افتتاح پردیس ارزیابی مدیران گامی مهم به سمت شایسته سالاری است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی سورگی در مراسم افتتاح پردیس ارزیابی مدیران خراسان‌جنوبی اظهار کرد: شایسته سالاری مود توجه همه دولت‌ها بوده و برای آن برنامه‌ریزی کرده‌اند اما امروز با فعالیت کانون ارزیابی و پردیس آن در استان یک گام مهم در این زمینه برداشته شده است.

معاون توسعه جهاد کشاورزی خراسان‌جنوبی بیان کرد: در حال حاضر ۳۲ نفر از مدیران جهاد کشاورزی در پردیس ارزیابی مدیران در خراسان شمالی و تهران مورد ازیابی قرار گرفته‌اند.

سورگی با اشاره به اینکه خراسان‌جنوبی هفتمین استانی است که پردیس ارزیابی مدیران را افتتاح می‌کند، یادآور شد: با افتتاح این پروژه اتفاق مهمی برای تربیت مدیران آینده صورت گرفته است.

همچنین در این مراسم محمدرضا بیرجندی رئیس مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی خراسان‌جنوبی گفت: خراسان‌جنوبی در آموزش کارکنان همواره رتبه اول را کسب کرده است.

وی اظهارکرد: ساعت آموزشی کارکنان در سال ۹۴، حدود ۴۸ ساعت بوده که این میزان در خراسان‌جنوبی به ۱۴۷ ساعت رسیده و در سال ۸۵ نیز ساعت آموزشی کارکنان ۴۰ ساعت بوده که این میزان در خراسان‌جنوبی به ۱۰۷ ساعت رسیده است.

رئیس مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی با اشاره به میزان بهره‌وری بالا در خراسان‌جنوبی یادآور شد: علت این افزایش بهره‌وری همدلی و تعامل درون سازمانی در جهاد کشاورزی و پشتکار بوده است.