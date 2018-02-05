به گزارش خبرنگار مهر، بیرانوند جانشین یگان حفاظت منابع طبیعی لرستان در سخنانی اظهار داشت: گزارشهایی در راستای تهیه زغال به ما رسید و ما نیز اقدام به جمعآوری آنها کردیم.
وی بابیان اینکه جمعآوری این زغالهای بلوط با دستور قضایی و همکاری نیروی انتظامی صورت گرفت گفت: این زغال بلوطها در منطقه «تایی» شهرستان پلدختر کشفشده است.
جانشین یگان حفاظت منابع طبیعی لرستان بابیان اینکه درمجموع یکتن زغال بلوط در این زمینه کشف شد گفت: پرونده این میزان زغال گیری از بلوط به مقام قضایی تحویل داده میشود.
بیرانوند بیان داشت: طی سال جاری کشف حدود ۱۵ تن زغال غیرمجاز از چوب بلوط را در استان داشتهایم.
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