خبرگزاری مهر-گروه استانها: بازیهای آسیایی جاکارتا-پالمبنگ ۲۰۱۸ از ۲۷ مرداد تا ۱۱ شهریور سال آینده در شهر جاکارتا کشور اندونزی برگزار میشود.
بازیهای آسیایی ۲۰۱۸ مهمترین رویداد ورزشی در آسیا است که شمارش معکوس برای برگزاری این مسابقات به میزبانی جاکارتا اندونزی آغازشده و ورزشکاران و فدراسیونها خود را آماده حضور در این رویداد مهم میکنند.
ورزشکاران همدانی و تلاش برای حضوری پرقدرت در بازیهای آسیایی
ورزشکاران همدانی که همواره حضوری پرقدرت در بازیهای آسیایی داشتهاند نیز این بار مصمم برای حضور و افتخارآفرینی در بازیهای ۲۰۱۸ جاکارتا هستند.
همدانی در دوره قبل این رقابتها که به میزبانی اینچوان کره جنوبی برگزار شد ۲ طلا و یک برنز کسب کردند.
میثم مصطفی جوکار در رشته کشتی، آرمین تشکری در والیبال، آرزو حکیمی در قایقرانی، ساسان شهسواری و مهلقا جام بزرگ در تیراندازی ۵ ورزشکار استانهمدان در بازیهای آسیایی ۲۰۱۴ اینچئون بودند که از این نفرات آرمین تشکری و میثم مصطفی جوکار مردان طلایی کاروان ایران لقب گرفتند و آرزو حکیمی نیز به مدال برنز این رقابتها دستیافت.
این روزها ورزشکاران ملی پوش استان همدان سخت تمرین میکنند تا بتوانند سهمیه حضور در بازیهای آسیایی را کسب کنند.
در این راستا دو سال است که از تشکیل کمیته مستعدین بازیهای آسیایی جاکارتا و المپیک ۲۰۲۰ در اداره کل ورزش و جوانان میگذرد و معاونت ورزشی این اداره سعی کرده با شناسایی نفرات مستعد زمینه مدالآوری ورزشکاران را بیشتر کنند.
همدان در رشتههای ورزشی مستعد کسب سهمیه است
بیشترین نگاهها و توجه اهالی ورزش برای حضور ورزشکار در بازیهای آسیایی به قایقرانی است، رشتهای که بیشتر مدالهای آسیایی تاریخ ورزش همدان را کسب کرده است و در این بین شانس حضور آرزو حکیمی در کایاک و مریم امیدی در روئینگ برای حضور در بازیهای آسیایی به مراتب بیشتر سایر قایقرانان است و این دو از اقبال بالایی برای حضور در این رویداد مهم برخوردار هستند.
آرزو حکیمی از پدیدههای قایقرانی همدان و کشورمان است که سال ۱۳۹۰ به تیم ملی قایقرانی ایران دعوت شد و ۳ مدال طلا و یک مدال برنز در قهرمانی آسیا ۲۰۱۱ تهران ۱۳۹۰ و همچنین مقام چهارم در رقابتهای جوانان جهان در آلمان ۲۰۱۱ را کسب کرده است و در رقابتها المپیک و بازیهای آسیایی حضور داشته؛ وی میتواند یکی از شانسهای اصلی حضور و مدالآوری در بازیهای آسیایی ۲۰۱۸ باشد.
مریم امیدی پارسا دیگر قایقران پرافتخار استان همدان است که در ماههای اخیر بهصورت ثابت در اردوهای تیم ملی قایقرانی بهمنظور شرکت در بازیهای آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا حضورداشته است.
اما به غیر از امیدی پارسا و حکیمی قایقرانانی چون مریم کرمی، فاطمه صفری، کیمیا زارعی و کامرانی نیز از بخت اندکی برای حضور در بازیهای آسیایی برخوردار هستند.
دوومیدانی همدان نیز یکی از رشتههای مدالآور در سالهای اخیر بوده که هرساله استعدادهای خوبی را به دوومیدانی کشور معرفی کرده است.
دوومیدانی همدان در المپیک ۲۰۱۶ یک نماینده داشت و حمیدرضا زورآوند برای نخستین بار توانست به رقابتهای المپیک اعزام شود.
در حال حاضر افرادی چون حمیدرضا زورآوند، امیر زمان پور، مریم خوشنیت و سمیرا زمانی از بختهای حضور در ترکیب تیم ملی اعزامی به بازیهای آسیایی هستند اما با توجه به سابقه و سن کم زمانی، خوشنیت و زمان پور شانس زورآوند برای حضور در بازیهای آسیایی بیش از سایر دوندگان همدانی است.
مهلقا جام بزرگ یکی از تیراندازان باتجربه و ارزنده کشور است که سابقه حضور در دو المپیک را دارد و در بازیهای ۲۰۱۰ گوانگژو صاحب یک مدال نقره و یک برنز شده است.
مهلقا جام بزرگ از شانسهای اصلی و تقریباً قطعی قرار گرفتن در ترکیب تیم ملی برای بازیهای آسیایی است وی از شانسهای اصلی و تقریباً قطعی قرار گرفتن در ترکیب تیم ملی برای بازیهای آسیایی است ضمن که بهاحتمال فراوان سکینه خدابنده لو مربی همدانی تیم ملی نیز او را در این رقابتها همراهی میکند.
جودو بانوان همدان نیز از دیرباز قطب جودو کشور محسوب میشود و در بازههای زمانی مختلف همواره ورزشکاران متعددی از آن به تیم ملی بانوان دعوت میشوند اما در این بین بخت مریم بربط و لیلا سیاهووشی برای حضور در بازیهای آسیایی بیش از سایر جودوکاران است چرا که این دو ورزشکار سابقه قهرمانی در مسابقات قهرمانی آسیا را در کارنامه خود دارند و از شانسهای اصلی حضور در بازیهای آسیایی هستند.
کبدی همدان نیز جایگاه بسیار خوبی در بین رشتههای ورزشی دارد و در مسابقات اخیر آسیایی که در گرگان برگزار شد سعید غفاری و حمید میرزایی نادر در ترکیب تیم ملی حضور داشتند و عنوان سوم این رقابتها را به دست آوردند و احتمال حضور این کبدی کاران نیز در بازیهای آسیایی وجود دارد.
در شمشیربازی سمانه خورشیدی و علیرضا سلیمانی در ماههای اخیر در اردوهای تیم ملی حضورداشتهاند اما با توجه به سابقه طولانی سلیمانی در تیم ملی احتمال حضور او در بازیهای آسیایی بیشتر از سمانه خورشیدی است ضمن آنکه سامان آزادیان نیز این روزها توانسته به عرصه قهرمانی بازگردد اما با توجه به رابطه نه جندان خوب آزادیان و فدراسیون او برای حضور در بازیهای آسیایی شانس اندکی دارد.
در والیبال با توجه به ترکیب تیم ملی در مسابقات جهانی و لیگ جهانی شانس حضور والیبالیست همدانی اندک به نظر میرسد مگر آنکه مسئولان فدراسیون بخواهند با تیم ملی ب یا امیدهای ایران در این رقابتها شرکت کنند که در این صورت شانس آرمین رنجبر و صابر جواهری توانا برای قرار گرفتن در ترکیب تیم ملی در بازیهای آسیایی بیش از سایر ملی پوشان همدانی است.
در دوچرخهسواری بسیاری شانس بهنام آرین برای رسیدن به بازیهای آسیایی را زیاد میدانند اما او فعلاً در یزد ساکن شده و شانس کمی برای حضور در بازیهای آسیایی با نام همدان دارد.
با توجه به حضور ابرقدرتهای بدمینتون آسیا در مسابقات بازیهای آسیایی شانس مدالآوری و حضور ورزشکاران ایرانی در این رقابتها بسیار اندک است اما در صورت اعزام بدمینتون باز از ایران به این مسابقات، شانس حضور امیر جباری قهرمان مسابقات بینالمللی سمنان و نفر چهلم رنگینگ جوانان جهان بیش از سایر ملی پوشان میباشد.
بوکسور همدانی به تیم ملی دعوت شد
پس از اینکه احسان روزبهانی تصمیم گرفت تا در یک وزن بالاتر (۹۱ کیلوگرم) مبارزه کند، دست کادر فنی تیم ملی بوکس برای پٌر کردن خلاء موجود در این وزن خالی ماند. از همین رو احدی سرمربی تیم ملی بوکس ایران برای پیدا کردن جایگزین مناسب در وزن ۸۱ کیلوگرم به امین زیادی بوکسور همدانی اعتماد کرده و بار دیگر این بوکسور استان را به تیم ملی دعوت کرده است.
زیادی در رقابتهای قهرمانی آسیا ازبکستان حضور داشت اما نتوانست انتظارها را برآورده کند، پس از چند ماه دوری از بوکس مجدداً به اردوی تیم ملی فراخوانده شد تا شاید بتواند کمکی به بوکس ایران کند.
کشتی همدان که در دو دوره گذشته بازیهای آسیایی صاحب ۳ مدال طلا شده است این بار به نظر میرسد سهمی در کاروان ایران ندارد و تنها نیمنگاه اهالی کشتی استان به دانیال شریعتی نیا جوان است که قرار گرفتن او در ترکیب تیم ملی با حضور افرادی چون رضا یزدانی، امیر محمدی، عباس طحان و حسین شهبازی تقریباً غیرممکن به نظر میرسد.
البته کشتی ورزشی بی رکورد است و هر احتمالی در آن وجود دارد همانطور که کمتر کسی فکر میکرد جمال میرزایی باتجربه و صاحب مدال برابر شریعتی جوان شکست بخورد احتمال موفقیت شریعتی نیا در مسابقات انتخابی نیز وجود دارد.
نام ورزش سهگانه که در ایران به میان میآید سریع همه نگاهها به سمت سلمان تیموری ورزشکار خوب تویسرکانی میرود که بارها در مسابقات کشوری عنوان قهرمانی را کسب کرده و مرد نخست سهگانه ایران بهحساب میآید.
اما او در مسابقات فراملی تاکنون مقامی کسب نکرده اما با این حال در صورت اعزام ورزشکاری از رشته سهگانه تیموری بخت اصلی قرار گرفتن در ترکیب تیم ملی ایران در بازیهای آسیایی است.
با توجه به اضافه شدن رشته پنچاک سیلات به بازیهای آسیایی احتمال حضور ابراهیم تجری نائب قهرمان ایران و مسابقات بینالمللی وجود دارد حضور ورزشکاران همدانی در این دو رشته بعید به نظر میرسد اما با توجه به اضافه شدن رشته پنچاک سیلات به بازیهای آسیایی احتمال حضور ابراهیم تجری نائب قهرمان ایران و مسابقات بینالمللی وجود دارد.
در سنگنوردی نیز این روزها احمدرضا سلگی کمی از آمادگی به دور شده و شانس حضور راحیل رمضانی در بازیهای آسیایی بیش از سایر سنگنوردان است.
البته ناگفته نماند این گزارش بر مبنای وضعیت فعلی ورزشکاران و فدراسیونها تهیه و تنظیمشده و در هر صورت احتمال حضور هر ورزشکار دیگری از استان در این ماراتن بزرگ آسیایی وجود دارد.
۳۴ ورزشکار همدانی مستعد حضور در بازیهای آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا شناسایی شدند
مدیرکل ورزش و جوانان استانهمدان در این خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شناسایی ۳۴ ورزشکار همدانی مستعد حضور در بازیهای آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا اظهار داشت: طرح حمایت از قهرمانان در دستور کار این اداره کل قرار دارد و در این راستا با برگزاری جلسات تخصصی با هیئتهای ورزشی ۳۴ ورزشکار مستعد حضور در بازیهای آسیایی و پاراآسیایی در ۱۵ رشته ورزشی شناساییشده است.
رسول منعم افزود: ورزشکاران استان همواره نقش مؤثری در کاروان ایران در بازیهای آسیایی داشتهاند و در دوره قبل این رقابتها که به میزبانی کره جنوبی برگزار شد ۲ طلا و یک برنز کسب کردند.
وی با اشاره به تشکیل کمیته مستعدین گفت: دو سال است که از تشکیل کمیته مستعدین بازیهای آسیایی جاکارتا و المپیک ۲۰۲۰ در اداره کل ورزش و جوانان میگذرد و سعی شده با شناسایی نفرات مستعد و حمایت از آنان زمینه مدالآوری ورزشکاران در رقابتهای آسیایی بیشتر شود.
امیدواریم ۳۴ نفر شناساییشده راهی مسابقات آسیایی شوند
مدیرکل ورزش و جوانان استانهمدان عنوان کرد: امیدواریم ۳۴ نفر شناساییشده راهی مسابقات آسیایی شوند اما شرایط ورزشکاران با هم متفاوت است و برخی شانس ۱۰۰ درصدی و برخی دیگر شانس ۵۰ تا ۷۰ درصدی برای حضور در این مسابقات دارند اما در هر صورت ما از همه ورزشکاران تا اعلام اسامی نهایی ورزشکاران حمایت میکنیم.
منعم با اشاره به افتخارآفرینان ورزش همدان بیان کرد: از ابتدای امسال تاکنون ۸۴ عنوان فراملی در رقابتهای آسیایی، جهانی و تورنمنتهای بینالمللی کسب کردیم که نسبت به سالهای گذشته بینظیر بوده است.
وی عنوان کرد: ۴۵۰ ورزشکار در این مدت نیز به اردوهای تیم ملی دعوتشدهاند که از این تعداد ۱۱۰ ورزشکار عضوهای ملی رشتههای مختلف ورزشی شدند.
یکی از کارشناسان ورزشی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت استعدادیابی اظهار داشت: استعدادیابی به معنای کشف و فعال کردن تواناییهای بالقوه مخصوص آن فرد و هدایت شخص در مسیر صحیح است.
علیرضا پوررضایی بابیان اینکه در ورزش طی چند سال گذشته در بحث اول یعنی شناسایی مستعدین پیشرفت خوبی داشتهایم اما در مرحله دوم که حمایت و هدایت این افراد است بهخوبی عملنکردهایم، گفت: گاهی بهترین استعداد را کشف میکنیم ولی به راحتی آن را از دست میدهیم و نابودش میکنیم.
این کارشناس ورزشی بابیان اینکه هیئتهای ورزشی باید تا مرحله پایانی که رفتن بر سکو قهرمانی در سطح برونمرزی و بینالمللی است از ورزشکاران خود حمایت کنند، بیان کرد: دستگاه ورزش و مدیریت ارشد ورزش یک استان و روسای هیئتهای ورزش باید چتر حمایتی خود را از لحاظ مادی و معنوی تا رسیدن به قله از ورزشکار داشته باشند.
وی عنوان کرد: کسب مدال آسیایی، جهانی و المپیک سقف آرزوهای هر ورزشکاری است و برای اینکه به این سقف برسند باید مربیان، مسئولان و خود ورزشکار در این راه تمام تلاش خود را انجام دهند.
طی سالهای اخیر عملکرد ورزش در المپیک و بازیهای آسیایی انتظارات را برآورده نکرد پوررضایی بابیان اینکه طی سالهای اخیر عملکرد ورزش در المپیک و بازیهای آسیایی انتظارات را برآورده نکرد، گفت: باکمی برنامهریزی و حمایتهای از ورزشکاران خود که مستعدترین ورزشکاران هستند به راحتی ورزش ما میتواند پیشرفت کند.
پدر یکی از ورزشکاران همدانی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به لزوم حمایت از ورزشکاران مستعد اظهار داشت: استانهمدان در بیشتر رشتههای ورزشی انفرادی دارای ورزشکاران بسیار مستعد و توانمندی است که با حمایت دستگاه ورزش و هیئتهای ورزشی میتوانند در کشور، بازیهای آسیایی و المپیک حضورداشته و بدرخشند.
اصغر جهانی افزود: هیئتهای ورزشی در امر استعدادیابی آنطور که باید ورود پیدا نکردهاند و باید در امر استعدادیابی بسیار فعالتر عمل کنند و متأسفانه اندک ورزشکارانی که استعدادیابی میشوند به راحتی فراموششده و از دست میروند.
وی بابیان اینکه باید مستعدین ورزش زیر چتر حمایتی باشند، گفت: استانهمدان بهطور مثال در چند رشته مانند کشتی، جودو، کبدی، قایقرانی، دوومیدانی و چند رشته دیگر بسیار مستعد است و باید نگاه دستگاه ورزش به رشتههایی که شانس مدال داریم بسیار حمایتیتر و ویژه باشد.
در پایان، همدان همواره در بازیهای آسیایی و المپیکهای گذشته دارای نماینده بوده و مدالهای خوشرنگی نیز در این زمینه کسب کرده است که با امیدواریم در بازیهای آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا و المپیک ۲۰۲۰ توکیو صاحب نمایندههای پرتعدادی باشد.
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