نه رئیس فدراسیون می شوم نه سرمربی تیم ملی/هدفم آموزش نونهالان است

به گزارش خبرنگار مهر، این جودوکار که ۱۷ سال قبل برای آموزش رشته جودو راهی ژاپن شده بود، بعد از کسب طی مراحل مختلف این رشته موفق شد در «کودوکان» مرکز آموزش فدراسیون جهانی در توکیو با موفقیت در آزمون های مربوطه به عنوان اولین ایرانی دان ۷ دریافت کند.

وی امروز در یک نشست خبری شرکت کرد و با بیان اینکه ابتدای کار خود در ژاپن هیج سابقه ای در ورزش نداشته و به دلیل عشق و علاقه به این رشته روی آوردم اظهار داشت: سال ۱۹۰ در سالروز تولدم در «کودوکان» ثبت نام کردم و یک سال سخت را پشت سر گذاشته و موفق به اخذ دان یک شدم. و در ادامه در مدت ۱۲ سال نیز با تحمل سختی های زیاد پله های ترقی را طی کرده و در نهایت در سن ۵۰ سالگی و بعد از ۲۷ سال موفق به کسب دان ۷ شدم. موفقیتی که برای خود ژاپنی ها نیز تعجب برانگیز است، چرا که در مهد جودو دنیا نیز کمتر کسی وجود دارد که در این سن به چنین موفقیتی رسیده باشد.

وی در مورد همکاری با فدراسیون جودو هم گفت: من سالهاست با فدراسیون جودو در موارد مختلف همکاری داشته ام و پیش از این مربیانی که از ژاپن به ایران آمده و یا اردوهای تمرینی و کلاس های آموزشی که در این کشور برای مربیان و ورزشکاران برپا می شد توسط من هماهنگی می شد و از این پس نیز آماده همکاری بیشتر هستم.

منافی در مورد استفاده از مربیان ژاپنی در جودو ایران گفت: در شرایط فعلی سیاست جودو ایران استفاده از مربیان اروپایی و یا آسیایی میانه است. چرا که در دنیا این موضوع جا افتاده که جودو اروپا به جودو روز دنیا نزدیک تر است. ولی من معتقدم جودو ژاپن، یعنی جودو اصیل، هم اینکه آنها بیشترین مدال جهانی و المپیک را در اختیار دارند، گواه این مدعاست.

وی درپاسخ به خبرنگار مهر در خصوص حضور در داوری روز دنیا هم گفت: من در داوری موفق به کسب درجه A جهانی شده ام، ولی قضاوت در مسابقات جهانی و المپیک براساس رنکنیگ داوران است و داوران باید در مسابقات مختلف قضاوت کرده و با صعود در این رنکنیک از سوی فدراسیون جهانی دعوت شوند. داوری در جودو بسیار سخت شده است و اگر داوران ما در مسابقات معتبر حضور نداشته باشند قطعا امکان حضور در مسابقات جهانی و بالاتر را پیدا نخواهند کرد.

منافی در مورد اینکه احتمال دارد که برای ریاست فدراسیون یا سرمربیگری تیم ملی فعالیت کنید یا خیر؟ پاسخ داد: به هیچ عنوان در اهداف من حضور در راس فدراسیون و یا سرمربیگری تیم ملی نیست. هدف من انتقال دانش است و به زودی آکادمی هنرهای رزمی تشکیل داده و با جذب نونهالان زیر ۱۲ سال، تلاش می کنم جودو اصیل ژاپنی را به آنها آموزش دهم.

این کارشناس جودو در خصوص اینکه گفته می شود محمد کیهان پیش از او دان هفت کسب کرده، گفت: من به تمام پیشکسوتان از جمله استاد کیهان احترام می گذارم و ایشان جایگاه خاص خود را دارد. قرار نیست این عنوان را به کسی تحمیل کنم. من فکر می کنم این عنوان برای جودو ایران یک افتخار است و نباید به دنبال تاریکی ها بود. اولویت این رشته احترام است ما با احترام در جودو کار خود را آغاز می‌کنیم و با احترام نیز به کار خود پایان می‌دهیم و این موضوع نیز به بالا و پایین بودن دان کسی ربط ندارد.

وی ادامه داد: چون جودو خود را در این کشور ژاپن آغاز کرده و در مهد جودو جهان مراحل پیشرفت را طی کرده ام، علاقه خاصی به سبک جودو این کشور دارم و معتقدم جودو روز دنیا در حال بازگشت به اصل خود یعنی جودو اصیل ژاپنی است. همیشه برای من افتخار است چیزهایی که در جودو یاد گرفته‌ام به دیگران منتقل کنم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تنها هدف من در آینده جودو ایران افتتاح یک آکادمی ورزش‌های رزمی در آینده نزدیک است، علاقه‌مند هستم با افتتاح این آکادمی رشته‌های جودو ایران را درست کنم و با جو کودکان ۷ تا ۱۲ ساله دانش خود را به آنها انتقال دهم.