۴۵۰۰ مدرسه تخریبی در کرمان وجود دارد/برگزاری همایش «من مدرسه ام»

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا رجائی پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری ضمن تبریک دهه فجر، اظهار داشت: همایش معماری «من مدرسه ام» برای اولین بار در کشور به صورت استانی در کرمان برگزار می شود.

وی افزود: سازمان نوسازی مدارس کشور هر دو سال یکبار همایش معماری در سطح کشور برگزار می کند و موفقیت های خوبی در این زمینه داشته است و تاکنون این همایش به صورت استانی برگزار نشده است.

رجائی گفت: هدفی اصلی از برگزار همایش معماری «من مدرسه ام» هویت بخشی به فضاهای آموزشی و پرورشی با الگویی ایرانی - اسلامی است تا بتوانیم این مسئله را گسترش دهیم و در این زمینه فرهنگ سازی صورت گیرد.

مدیرکل نوسازی مدارس استان کرمان بیان داشت: برگزاری این همایش حرکت خوبی است که معماران و دانشجویان به سمت طراحی فضاهای آموزشی و پرورشی بروند.

رجائی بیان کرد: از ابتدایی آبان‌ماه سال جاری تصمیم به برگزاری همایش معماری «من مدرسه‌ام» گرفتیم و دبیرخانه تشکیل شد و فراخوان همایش را در آذرماه ارسال کردیم.

وی ادامه داد: مهلت تحویل آثار تا ۱۱ بهمن ماه بود و از ۱۶ تا ۱۷ بهمن ماه آثار ارسالی به دبیرخانه همایش داوری می شوند و این همایش در تاریخ ۱۸ بهمن ماه سال جاری در سالن اجتماعات اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان برگزار می شود.

رجائی عنوان کرد: ۳۰ نفر برای شرکت در این همایش ثبت نام کردند که تاکنون ۱۵ اثر به دست ما رسیده که آثار در مرحله داوری است و بیش از ۵۰ درصد ثبت نام کنندگان آثار خود را تحویل داده اند.

مدیرکل نوسازی مدارس استان کرمان گفت: طراحی فضاهای آموزشی و پرورشی با برگزاری همایش معماری «من مدرسه‌ام» گسترش داده می‌شود و عمدتا دانشجویان معماری خروجی آنها کمتر به سمت طراحی فضاهای آموزشی می روند و این مسئله خود باعث انگیزه و حرکت آنها می شود که به سمت طراحی فضاهای آموزشی بروند.

رجایی با اشاره به اینکه آموزش زیربنای توسعه هر کشور است و حرکت یک معمار بر آینده یک کشور تاثیر گذار خواهد بود، تاکید کرد: ما دنبال این هستیم که طراحی ها به صورتی باشد که بوم گرایی در آنها شکل گیرد و ما بتوانیم طرح‌های به صورت فرهنگی و اقلیمی ویژه مناطق مختلف تلفیق برای هر شهرستان شوند می تواند این قطعا بازدهی خوبی هم برای دانش آموزان و معلمین خواهد داشت

وی گفت: زمانی که فضای آموزشی و تجهیزات مناسب و استاندار در اختیار آموزش و پرورش قرار گیرد هم دانش آموزان خوب می توانند فراگیرند وهم معلم های می توانند خوب آموزش دهند.

رجائی با اشاره به اینکه به دنبال این هستیم که طرح‌های برتر همایش معماری «من مدرسه‌ام» را اجرایی کنیم، افزود: یکی از اهداف ما در برگزاری این همایش این است که بتوانیم طرح ها را به صورت اقلیمی، بومی و هویت‌بخشی به مرحله اجرا درآوریم و از آنها الگو بگیریم.

وی ابراز داشت: متولی ساخت و ساز فضاهای آموزشی و پرورشی در سراسر کشورسازمان نوسازی مدارس است و هیچ‌کس ارگانی، موسسه ای حق ساخت مدرسه بدون نظر و رعایت استاندارد آموزشی که با ما هماهنگ نشده را ندارد، ما باید از لحاظ معماری، طراحی و سازه ای و استانداردهای آموزشی تایید کنیم، زیرا فضاهای آموزشی استانداردهای ویژه خودشان را دارند.

رجائی عنوان کرد: اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان به مدارسی که در بخش خصوصی ساخته می شوند به صورت رایگان مشاوره در نحوه ساخت و ساز و استانداردهای آموزشی ارائه می کند.

وی تصریح کرد: کشور ما به سمتی می‌رود که فضاهای آموزشی جدی گرفته شود و در این چند سال اخیر شاهد انقلاب در حوزه مدرسه‌سازی هستیم و در آینده چشم‌انداز خوبی برای ساخت فضاهای آموزشی داریم.

مدیرکل نوسازی مدارس استان کرمان با اشاره به اینکه تاکنون حرکت‌های خوبی در زمینه بازسازی و مقاوم‌سازی مدارس استان کرمان صورت گرفته است، عنوان کرد: با اوجود همه این فعالیت های انجام شده هنوز در سطح استان کرمان چهار هزار و ۵۰۰ کلاس درس تخریبی و غیر استاندارد داریم.

وی ادامه داد: چهار هزار و ۵۰۰ کلاس درس نیز نیاز به مقام‌سازی دارند که در مجموع حدود ۵۰ درصد کلاس‌های درس استان به این صورت است و می طلبد نگاه ویژه ای به استان کرمان در سطح کشور انجام شود تا بتوانیم این ساختمان های غیر استاندار را جمع آوری و بازسازی کنیم.

رجائی افزود: وضعیت مدارس مرکز استان هم چندان مطلوب تر از دیگر مدارس سطح استان نیست و تقریبا شرایط مدارس سطح استان در زمینه نوسازی و بازسازی به یک صورت است.

وی گفت: ۸۵ درصد مدارس غیر دولتی از لحاظ اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان غیر استاندارد هستند و حدود ۴۵ تا ۵۰ درصد مدارس دولتی قابلیت بازسازی و تخریب را دارند.