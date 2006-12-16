منع خروج از کشور برای فارغ التحصیلان بدهکار صندوق رفاه / شناسایی وام گیرندگان بد حساب صندوق رفاه در سال های 1353 تا 1363

"مهرداد فولادی نژاد" در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از سال 1332 که صندوق رفاه دانشجویان تأسیس شده تاکنون دانشجویان بدهکار زیادی از صندوق تسهیلات گرفته اند که باید بازپرداخت آن را به صندوق بازگردانند. پیگیری های صندوق برای بازپرداخت دانشجویان در حال حاضر بی سابقه است به طوری که دستورالعمل مصوب گذشته را به جریان انداخته و بر اساس آن ابلاغیه ای به تمامی وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی دولتی ارسال کرده است.

رئیس صندوق رفاه وزارت علوم گفت: به وسیله به جریان انداختن دستورالعمل مصوب صندوق رفاه، کلیه سازمان ها و نهادهای دولتی و موسسات تعاونی و خصوصی موظف هستند نسبت به معرفی فارغ التحصیلان و واریز بدهی آنان با صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم همکاری کنند.

وی اظهار داشت: این سازمان ها موظف هستند در صورت استخدام فارغ التحصیلان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی اعم از قراردادی، پیمانی و رسمی بر اساس مبالغ اعلام شده نسبت به کسر اقساط از حقوق فارغ التحصیلان و واریز آنها به حساب صندوق رفاه اقدم کنند.

رئیس صندوق رفاه گفت: بر اساس این ماده واحده کلیه دستگاه ها، سازمان ها و موسسات که به نحوی از انحاء اقدام به صدور پروانه کار، مجوز ایجاد کارگاه، فروشگاه، مطب آزمایشگاه و .. در مورد فارغ التحصیلان دانشگاه ها می کنند باید قبل از صدور پروانه یا مجوز کار فارغ التحصیلان را حسب رشته تحصیلی به صندوق معرفی کنند.

وی خاطر نشان کرد: صندوق رفاه تا کنون 600 هزار فراخوان برای بدهکاران ارسال کرده است که این تعداد نیز در تاریخ فعالیت صندوق بی سابقه بوده است.

رئیس صندوق رفاه اظهار داشت: همچنین دانشجویان بسیاری در سال های 1353 تا 1363 از صندوق رفاه مبالغی ارز به عنوان وام دریافت کرده اند که تا کنون بازپرداخت نشده است. صندوق به تازگی برخی از این بدهکاران را شناسایی کرده است.