به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم مولوی ظهر دوشنبه در دیدار مردم شهرک مدنی همدان بابیان اینکه شهرداری همدان علی‌رغم وضعیت نامناسب اقتصادی، خدمات‌دهی به شهروندان و اجرای پروژه‌های شهری را تعطیل نکرده است، گفت: دیدارهای مردمی اعضای شورا با هدف بررسی مشکلات منطقه انجام می شود.

وی خواستار تعامل و هم‌اندیشی همه شهروندان در اداره شهر شد و گفت: شهروندان این مجموعه را از نظرات خود بی نصیب نگذارند.

مولوی افزود: در این نشست‌های مردمی، مسئولان دستگاه‌های خدمات‌رسان و مسئولان مرتبط با توسعه امور شهر، شورای شهر را همراهی می‌کنند تا برای رفع مشکلات نقاط مختلف شهر، پاسخ‌های شفافی داشته باشیم.

وی عنوان کرد: شهردار باید با کمک و همراهی همه مسئولان امر و شهروندان، شهر همدان را به جایگاه واقعی خود برساند.

رئیس شورای شهر همدان گفت: علی رغم اینکه مشکلات اقتصادی کشور گریبانگیر شهرداری همدان شده بخشی از این مشکلات هم به رکود ساخت‌وساز و حذف بودجه شهرداری از برنامه ششم توسعه برمی گردد، در چند ماه اخیر اتفاقات خوبی با همت شورای شهر و شهرداری برای شهر همدان رقم خورده است.

مولوی با بیان به اینکه ۹۰ درصد درآمد شهرداری ها از طریق پرداخت عوارض شهروندان تأمین میشود، افزود: شهرداری همدان نهاد غیردولتی است که با توجه به فعالیت ۴ هزار پرسنل، کمک های دولتی دریافت نمی‌کند.

وی ادامه داد: وسعت سطح شهر همدان ۵ هزار و ۷۰۰ هکتار است که اگر کاری هم انجام نشود، صرفاً برای هزینه‌های جاری شامل نگهداری فضای سبز، شبکه برق معابر ماهیانه شهرداری باید بین ۱۰ تا ۱۳ میلیارد تومان هزینه کند که انتظار میرود با همت و تعامل همه شهروندان با مدیریت شهری، عوارض و مالیات ارزش افزوده به موقع پرداخت شود.

مولوی با بیان اینکه شهرک شهید مدنی به عنوان بزرگترین شهرک غرب کشور محسوب می شود که بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت دارد، اظهار داشت: این شهرک پتانسیل داشتن کیفیت خوب زندگی را دارد، اما ارائه خدمات بهتر و تحقق بودجه شهرداری برای اداره شهر نیازمند مشارکت و تعامل شهروندان است.

وی با تأکید بر اینکه مشکلات منطقه باید اولویت بندی شود، افزود: حل مشکلات مناطق بر اساس اولویت ها در سال آینده اجرایی خواهد شد که هم اکنون بودجه سال ۹۷ شهرداری همدان در صحن شورا در مرحله بازبینی و بررسی است.

رئیس شورای شهر همدان همچنین گفت: بازگشایی دو معبر اصلی شهرک مدنی در سال ۹۷ پیگیری و بررسی خواهد شد تا بسیاری از مشکلات ترافیکی آن منطقه هم برطرف شود.

مولوی با بیان اینکه بر اساس مصوبه شورای عالی شهرسازی هر ۶ خیابان اصلی شهر همدان باید به پیاده‌راه تبدیل شوند، اظهار کرد: پیاده‌راه‌سازی خیابان بوعلی با استقبال بسیار مناسبی با بودجه شهرداری به اتمام رسید و بزودی این طرح در خیابان اکباتان و میدان امام(ره) اجرا و برای تکمیل این پروژه فرهنگی-گردشگری مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت.

وی همچنین تأکید کرد: در خدمت‌رسانی به شهروندان به عنوان نمایندگان آنها در شهر، وظیفه خود می‌دانیم مثمرثمر عمل کنیم تا خدمات مناسب ارائه شود.

رئیس شورای شهر همدان در ادامه با اشاره به برگزاری رویداد بین‌المللی «همدان پایتخت گردشگری ۲۰۱۸ کشورهای آسیایی»، گفت: همزمان با این رویداد بزرگ، فعالان گردشگری ۱۸۵ کشور جهان در همدان حضور خواهند یافت که شهر همدان تا آن زمان به طور قطع با مهیا شدن زیرساخت‌ها، آماده میزبانی خواهد بود.

مولوی بر ساماندهی و فضاسازی ورودی های شهر تأکید کرد و افزود: ساماندهی ورودی همدان از سمت ملایر در حال اجراست، همچنین مسیر لاین ورودی از سمت تهران انجام شده که خروجی این مسیر از همدان هم در صورت رفع مشکل، ظرف ۳ ماه آینده بازگشایی می‌شود.

