کتاب «از نیمه خرداد» برگرفته از بیانات مقام معظم رهبری منتشر شد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری ـ تحلیلی طلیعه، چاپ سوم کتاب بررسی اندیشه و سازوکارهای رهبری، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با نام «از نیمه خرداد» منتشر شد.

در این کتاب از بیانات و خاطرات رهبر انقلاب استفاده شده و نویسنده تلاش کرده تا با گذر از تصویر رهبری به عنوان یک سخنران زبردست، به‌طور فشرده، نمایی روشن و سرراست از خطوط کلی زندگی، شخصیت، اندیشه و رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ارائه کند.

این کتاب که به کوشش مصطفی غفاری فراهم شده را می‌توان نخستین نمونه در مطالعات رهبری‌پژوهی مبتنی بر تجربه انقلاب اسلامی دانست که نه‌تنها به اندیشه، بلکه به الگوی کنش و سازوکارهای رهبری آیت‌الله خامنه‌ای نیز می‌پردازد.

کتاب «از نیمه خرداد» در چهار بخش به همراه پیوست ، منابع و تصاویر تنظیم شده است:

– بخش اول با عنوان «طرحی از شخصیت حضرت آیت الله خامنه ای»شامل مطالبی چون: نگاهی به زندگی آیت الله خامنه ای از آغاز تا خرداد ۱۳۶۸، از تولد تا پیروزی انقلاب اسلامی ایران، از پیروزی انقلاب اسلامی تا رحلت امام خمینی (ره)، آشنایی با برخی ویژگی‌های شخصیتی آیت الله خامنه ای، سخنوری و قلم پردازی، تاریخ شناسی، دلبستگی به قند پارسی، مردم‌داری، عشق به امام خمینی(ره)، انقلابی گری، میثاق طلبگی، برآمد و یادداشت‌های بخش یکم

– بخش دوم با عنوان «طرحی از اندیشه حضرت آیت الله خامنه ای» شامل مطالبی چون از حاکمیت اسلام تا تمدن سازی نوین اسلامی، نخستین بارقه‌ها، بازخوانی سیره سیاسی ائمه(ع) بازگشت به معارف قرآن، کشور سازی اسلامی، بازاندیشی در مفاهیم دینی، آرمان گرایی واقع بینانه، آزاداندیشی اقتصاد مقاومتی، بیداری اسلامی، پیشرفت علمی، تهاجم و تبادل فرهنگی، جوان مؤمن انقلابی، ریزش‌ها و رویش‌ها، سبک زندگی اسلامی – ایرانی، عمق راهبردی جمهوری اسلامی، مدیریت جهادی، مردم سالاری دینی، ترمش قهرمانانه، برآمد و یادداشت‌های بخش دوم

-بخش سوم با عنوان «طرحی از کنش‌های رهبری آیت الله خامنه ای» که شامل آغاز دوره رهبری، دنیای بدون خمینی، فصلی تازه از عصر امام خمینی، درباره رهبری، کار ویژه رهبری، پاسخگویی رهبری نقش آفرینی رهبری، سازوکارهای رهبری بررسی دو دوره، گفتمان سازی، معنای گفتمان، مؤلفه‌های گفتمان سازی، مراحل گفتمان سازی، نهادسازی، اولویت کار آمدسازی، اقتباس خلاق، در چهارچوب قانون، حمایت از نهادها، در برابر استبداد فردی، برآمد و یادداشت‌های بخش سوم

-بخش چهارم با عنوان «طرحی فرامتنی» که شامل سخن رهبری را چگونه دریاییم؟، سهل و ممتنع، حجیت ظاهر یا تأویل متن ضرورت تحلیل مستقل، سیاست اعلامی و سیاست اعمالی، تبیین مطلب، طرح سرفصل یا فصل الخطاب؟، نقش آفرینی واسطه‌ها، نقش دفتر رهبری، برآمد یادداشت های بخش چهارم

-پیوست که شامل نمایه سخنرانی ها، پیام ها و نامه ها، گفت و گوها و…(به ترتیب تاریخ)، پیش از دوره رهبری و در دوره رهبری، فهرست آیات، فهرست روایات، فهرست اشخاص، فهرست موضوعات و فهرست کتاب‌ها، اماکن، زمان‌ها، دولت‌ها

-منابع و مأخذ که شامل کتب و مقالات، گفت و گوهای اختصاصی، اخبار و منابع رسانه ای



مقدمه کتاب «از نیمه خرداد» برگرفته از بیانات مقام معظم رهبری در ادامه می آید:

جمهوری اسلامی نظامی است که در آن حکومت از جنس ولایت و امامت است. بین امام و امت، رابطه‌ای دوسویه، چندساحتی و وثیق برقرار است که از سویی بر اعتقاد و ایمان دینی و از دیگر سوبرعاطفه و محبت ابتناء دارد؛ و نیز با آگاهی و بصیرت ممزوج است و با دانایی و معرفت به تعالی می رسد.

تبیین هر یک از این ارکان چهارگانه، گامی است به سوی بازشناسی رابطه دوسویه رهبری.

رهروی در نظام اسلامی که به تعمیق و تحکیم مناسبات حکومت و جامعه منجر خواهد شد. ناگفته روشن است که قدم گذاردن در این وادی، بسی دشوار است اما دشواری راه نمی‌تواند توجیه قابل قبولی برای شانه خالی کردن از زیر بار این مسئولیت خطیر باشد و شاید گریزی از آن نباشد که آهسته و پیوسته در این راه گام نهاده شود.

این نیز اقتضا دارد به جای آنکه تلاش شود تا ابعاد گوناگون این مهم، یکباره تألیف و منتشر شود، جزء به جزء آن به نگارش درآید و مرحله به مرحله کامل و به غنای آن افزوده شود.

«از نیمه خرداد» تلاشی ستودنی برای گشودن باب تبیین و تفهم خطوطی از اندیشه و رفتار رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای است که توسط مصطفی غفاری به رشته تحریر درآمده معرض بهره مندی همگان و نیز نقد و داوری پژوهشگران قرار گرفته است.

همچنان که نویسنده اذعان کرده این اثر پنجره ای برای درک منظومه فکری و منطق عملی رهبر معظم انقلاب اسلامی است و ادعای ارائه تصویری جامع و مانع از آنچه بازگو شده است را ندارد.

رجاء واثق داریم کوشش‌های ژرف نگرانه و محققانه دیگر پژوهشگران متعهد درجهت شکل دهی به رهروی معرفت محور، یارمان خواهد بود و در دستیابی به منظومه ی فکری و سبک رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای، مددکارمان.

چاپ سوم کتاب «از نیمه خرداد» به همت نشر نهضت نرم‌افزاری وابسته به انتشارات انقلاب اسلامی در ۳۵۰ صفحه با بهای ۲۳ هزار تومان روانه بازار فروش شد.