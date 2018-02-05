مزرعه پرورش شترمرغ در ملکشاهی به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار ملکشاهی روز دوشنبه در این مراسم گفت: این نخستین مزرعه شترمرغی است که در استان ایلام راه اندازی می شود.
اسد قاسمی اضافه کرد: شرایط جغرافیایی و آب و هوایی شهرستان ملکشاهی برای پرورش این پرنده بسیار مساعد است.
وی تاکید کرد: این مزرعه در ۲ فاز احداث خواهد شد و در مرحله نخست ظرفیت پرورش ۱۰۰ راس را خواهد داشت.
فرماندار ملکشاهی ادامه داد: در صورت موفقیت مرحله اول می توان آنرا تا یک هزار راس نیز ارتقا داد.
قاسمی سرمایه گذاری صورت گرفته برای ایجاد این مزرعه پرورش شترمرغ را ۴ میلیارد ریال عنوان کرد و یادآور شد: ۸ نفر نیز در نتیجه راه اندازی این مرکز شاغل شده اند.
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