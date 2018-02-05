  1. استانها
  2. ایلام
۱۶ بهمن ۱۳۹۶، ۱۴:۲۴

مزرعه پرورش شترمرغ در ملکشاهی به بهره برداری رسید

مزرعه پرورش شترمرغ در ملکشاهی به بهره برداری رسید

ایلام-در پنجمین روز دهه فجر با حضور معاون سیاسی، امنیتی استانداری ایلام مزرعه پرورش شترمرغ در شهرستان ملکشاهی به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار ملکشاهی روز دوشنبه در این مراسم گفت: این نخستین مزرعه شترمرغی است که در استان ایلام راه اندازی می شود.

اسد قاسمی اضافه کرد: شرایط جغرافیایی و آب و هوایی شهرستان ملکشاهی برای پرورش این پرنده بسیار مساعد است.

وی تاکید کرد: این مزرعه در ۲ فاز احداث خواهد شد و در مرحله نخست ظرفیت پرورش ۱۰۰ راس را خواهد داشت.

فرماندار ملکشاهی ادامه داد: در صورت موفقیت مرحله اول می توان آنرا تا یک هزار راس نیز ارتقا داد.

قاسمی سرمایه گذاری صورت گرفته برای ایجاد این مزرعه پرورش شترمرغ را ۴ میلیارد ریال عنوان کرد و یادآور شد: ۸ نفر نیز در نتیجه راه اندازی این مرکز شاغل شده اند.

کد مطلب 4220071

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها