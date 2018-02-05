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۱۶ بهمن ۱۳۹۶، ۱۴:۲۷

سرپرست سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین:

مسابقات فوتسال جام دهه فجر شهرداری قزوین برگزار می شود

مسابقات فوتسال جام دهه فجر شهرداری قزوین برگزار می شود

قزوین- سرپرست سازمان سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین گفت:مسابقات فوتسال دهه فجر ویژه کارکنان شهرداری ها و سازمانهای تابعه از ۲۳ بهمن ماه آغاز می شود.

محمد درافشانی درگفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در این دوره ۱۶ تیم رقابت های خود را در چهار گروه آغاز کرده و در نهایت از هر گروه دو تیم به مرحله بعد صعود می‌کنند.

وی افزود: این مسابقات با حضور تیم های شهرداری مرکز، سازمان های زیباسازی، بوستان باراجین، آرامستانها، پسماند، آتش نشانی، فرهنگی، اجتماعی و ورزشی، تاکسیرانی، آمار و فناوری اطلاعات، ترافیک، عمران، بهسازی و نوسازی، خدمات طراحی، شهرداری منطقه یک، شهرداری منطقه دو و شهرداری منطقه سه ساعت ۱۶ در سالن شهید بابایی واقع در چهار راه عمران برگزار می‌شود.

کد مطلب 4220075

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