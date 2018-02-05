به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا آبرود ظهر دوشنبه در دیدار با امام جمعه شهرکرد با اشاره به اینکه احداث مسجد در دانشگاه پیام نور شهرکرد، اظهار داشت: این مسجد توسط خیران در این دانشگاه در حال احداث است.

وی عنوان کرد: در حال حاضر مسجد دانشگاه پیام نور شهرکرد ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

سرپرست دانشگاه پیام نور چهارمحال و بختیاری ادامه داد: ۷۲ انجمن فرهنگی در دانشگاه پیام نور چهارمحال و بختیاری فعالیت می کند.

وی اظهار داشت: ۱۱ تشکل دانشجویی در دانشگاه های پیام نور استان چهارمحال و بختیاری فعال است.