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۱۶ بهمن ۱۳۹۶، ۱۵:۰۶

سرپرست دانشگاه پیام نور چهارمحال و بختیاری خبر داد:

احداث مسجد در دانشگاه پیام نور شهرکرد

احداث مسجد در دانشگاه پیام نور شهرکرد

شهرکرد- سرپرست دانشگاه پیام نور چهارمحال و بختیاری از احداث مسجد در دانشگاه پیام نور شهرکرد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا آبرود ظهر دوشنبه در دیدار با امام جمعه شهرکرد با اشاره به اینکه  احداث مسجد در دانشگاه پیام نور شهرکرد، اظهار داشت: این مسجد توسط خیران در این دانشگاه در حال احداث است.

وی عنوان کرد: در حال حاضر مسجد دانشگاه پیام نور شهرکرد ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

سرپرست دانشگاه پیام نور چهارمحال و بختیاری ادامه داد: ۷۲ انجمن فرهنگی در دانشگاه پیام نور چهارمحال و بختیاری فعالیت می کند.

وی اظهار داشت: ۱۱ تشکل دانشجویی در دانشگاه های پیام نور استان چهارمحال و بختیاری فعال است.

کد مطلب 4220113

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