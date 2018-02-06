جابجایی کالا در بزرگترین بندر تجاری کشور از ۷۰ میلیون تن گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از بنادر و دریانوردی هرمزگان، اله مراد عفیفی پور اظهار داشت: از آغاز سال ۹۶ تا ابتدای بهمن ماه جاری، در مجموع ۷۱ میلیون و ۲۵۵هزار و ۳۷۷ تن کالای نفتی و غیر نفتی در بزرگترین بندر تجاری ایران تخلیه و بارگیری شد که در همسنجی با سال گذشته، رشد مثبت ۱۰ درصدی را شاهد بودیم.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان و مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی ضمن اشاره به رونق قابل توجه تخلیه و بارگیری انواع کالا در این بندر کانونی ایران، از افزایش ۲۶ درصدی ترانزیت غیرنفتی طی ۱۰ ماهه سال جاری خبر داد.

وی ادامه داد: طی این مدت، ۴۸ میلیون و ۵۳۳ هزار و ۷۲۰ تن کالاهای غیر نفتی تخلیه و بارگیری شد که ۱۲ درصد افزایش عملیات در این نوع از کالاها را شاهد بودیم. علاوه بر این، ۲۲ میلیون و ۷۲۱ هزار و ۶۵۷ تن به فرآورده های نفتی با رشد ۵درصدی اختصاص دارد.

مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی به تشریح آمار عملیات بندری در زون نفتی این منطقه ویژه اقتصادی(بندر خلیج فارس) پرداخت و گفت: از آغاز سال جاری تا آخر دی ماه، شش میلیون و ۵۹۱ هزار و ۲۳۴ تن فرآورده های نفتی به خارج از کشور صادر، ۱۳ میلیون و ۵۶۴ هزار و ۳۰۶ تن کابوتاژ، ۴۳ هزار و ۱۳۵ تن فرآورده نفتی ترانزیت و دو میلیون و ۵۲۲ هزار و ۹۸۲ تن از اینگونه کالاها، نیز وارد بزرگترین بندر بازرگانی ایران کشور شد.

عفیفی پور، میزان صادرات کالاهای غیرنفتی در کانونی ترین بندر بازرگانی ایران را ۳۱ میلیون و ۶۰۱ هزار و ۳۴۷ تن با رشد مثبت ۱۰ درصدی اعلام کرد و افزود: طی این دوره زمانی، رقمی بالغ بر ۸ میلیون تن کالای غیر نفتی با رشد ۲درصدی از طریق این بندر وارد و بیش از ۴۸ هزار تن نیز کابوتاژ(حمل و نقل ساحلی) شد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان حجم کل کالاهای ترانزیت شده از طریق بندرشهید رجایی را بالغ بر چهار میلیون و ۵۳۵ هزار و ۳۸۸ تن با افزایش ۲۶ درصدی اعلام کرد.

وی خاطرنشان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، ترانشیپ کالاهای غیرنفتی شامل حجمی بالغ بر دو میلیون و ۷۵۳ هزار و ۶۱۴ تن نیز از طریق خطوط کشتیرانی فیدری به بنادر دیگر جنوب کشور در راستای تبدیل بندر شهید رجایی به یک بندر کانونی، به انجام رسید که در در همسنجی با سال گذشته، افزایش ۶۰ درصدی به ثبت رسید.

عفیفی پور در پایان از پهلوگیری سه هزار و ۲۹۷ فروند کشتی و شناورهای دریایی در طی ۱۰ ماهه سال سخن به میان آورد و گفت: دو هزار و ۷۶۷ فروند از این شناورها، بالای هزار تن و ۵۳۰ فروند نیز زیر هزار تن وزن داشته است.