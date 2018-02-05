مشارکت های مردمی در رفع مشکلات معلولان نقش اثرگذاری ایفا می کند

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی آقازاده روز دوشنبه در مراسم افتتاح یک مرکز توانبخشی اوتیسم در شهرستان تفرش اظهار داشت: همت فرهنگی، مشارکت مردمی و خیران در انجام اینگونه پروژه های ویژه که بسیار مورد نیاز خانواده های دارای کودکان معلول می باشد، مهم و ضروری است.

وی افزود: خانواده های دارای کودکانی با شرایط خاص همچون بیماری اوتیسم که منشاء ژنتیکی دارند نیازمند توجه و یاری رساندن هستند و اقدام گروه خیران و مسئولانی که نسبت به تشکیل اینگونه مجامع اقدام می کنند کمتر از عبادت نیست.

استاندار مرکزی خاطرنشان کرد: خوشبختانه در شهرستان تفرش از افرادی برخوردار هستیم که این درد مهم جامعه را درک کرده اند و با عشق و علاقه تمام به این حوزه ورود یافته اند که امیدواریم شاهد کاهش اینگونه بیماری ها باشیم.

آقازاده تصریح کرد: در راستای مقابله با افزایش تعداد کودکان معلول زوجین باید پیش از ازدواج، پس از ازدواج و در حین بارداری از مشاوره ها و آزمایشات لازم بهره مند شوند که در صورت تداوم این اقدامات می توانیم درصد این نواقص را به میزان قابل توجهی کاهش دهیم.

وی ادامه داد: امیدوارم که بتوانیم با توسعه همزمان مراکز توانبخشی، پزشکی و مشورتی شاهد ریشه کن شدن این بیماری ها باشیم که مجموع این خدمات ارزنده کمکی برای تحکیم خانواده ها است.