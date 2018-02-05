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۱۶ بهمن ۱۳۹۶، ۱۵:۲۳

استاندار مرکزی:

مشارکت های مردمی در رفع مشکلات معلولان نقش اثرگذاری ایفا می کند

مشارکت های مردمی در رفع مشکلات معلولان نقش اثرگذاری ایفا می کند

تفرش- استاندار مرکزی گفت: مشارکت های مردمی و مساعدت های خیران در فراهم سازی امکانات لازم و رفع مشکلات معلولان جامعه نقش مهم و اثرگذاری ایفا می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی آقازاده روز دوشنبه در مراسم افتتاح یک مرکز توانبخشی اوتیسم در شهرستان تفرش اظهار داشت: همت فرهنگی، مشارکت مردمی و خیران در انجام اینگونه پروژه های ویژه که بسیار مورد نیاز خانواده های دارای کودکان معلول می باشد، مهم و ضروری است.

وی افزود: خانواده های دارای کودکانی با شرایط خاص همچون بیماری اوتیسم که منشاء ژنتیکی دارند نیازمند توجه و یاری رساندن هستند و اقدام گروه خیران و مسئولانی که نسبت به تشکیل اینگونه مجامع اقدام می کنند کمتر از عبادت نیست.

استاندار مرکزی خاطرنشان کرد: خوشبختانه در شهرستان تفرش از افرادی برخوردار هستیم که این درد مهم جامعه را درک کرده اند و با عشق و علاقه تمام به این حوزه ورود یافته اند که امیدواریم شاهد کاهش اینگونه بیماری ها باشیم.

آقازاده تصریح کرد: در راستای مقابله با افزایش تعداد کودکان معلول زوجین باید پیش از ازدواج، پس از ازدواج و در حین بارداری از مشاوره ها و آزمایشات لازم بهره مند شوند که در صورت تداوم این اقدامات می توانیم درصد این نواقص را به میزان قابل توجهی کاهش دهیم.

وی ادامه داد: امیدوارم که بتوانیم با توسعه همزمان مراکز توانبخشی، پزشکی و مشورتی شاهد ریشه کن شدن این بیماری ها باشیم که مجموع این خدمات ارزنده کمکی برای تحکیم خانواده ها است.

کد مطلب 4220139

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