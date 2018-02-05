راهکارهای تولید محصولات تراریخته برای پیشگیری از سرطان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران، بهزاد قره یاضی، متخصص ژنتیک گیاهی و نایب رئیس کمیته اخلاق زیستی کمیسیون ملی یونسکو، در نشست ارتقا آگاهیبخشی در حوزه سرطان که در محل کمیسیون ملی یونسکو و با حضور کارشناسان و مسئولان مرتبط با سلامت برگزار شد، به بررسی تاثیر غذای مسموم، ارگانیک و سرطان زا پرداخت.
وی با اشاره به نظر کارشناسان وزارت بهداشت درباره بزرگنمایی آمار سرطان در کشور گفت: در سال ۲۰۱۵ سه میلیون و هشتصد و پنجاه و پنج هزار مرگ ثبت شده است که از این تعداد ۴۹۹ هزار مرگ (۱۲٫۸)در اثر سرطان رخ داده است.
قره یاضی یکی از عوامل افزایش آمار سرطان را بالا رفتن سن متوسط جامعه دانست و گفت: به گفته کارشناسان با افزایش سن، نرخ بروز سرطان افزایش می یابد. در زمان انقلاب امید به زندگی کمتر از ۶۰ سال بود. الان امید به زندگی به ۷۶ سال رسیده است. در حال حاضر امید به زندگی در آمریکا ۷۸ سال است. با افزایش سن طبیعی است که ابتلا به بیماری های مختلف از جمله سرطان هم افزایش می یابد. این دستاورد خیلی بزرگی است.
رئیس انجمن ایمنی زیستی با اشاره به سموم کشاورزی به عنوان یکی از عوامل سرطان زا تأکید کرد: ۸۸ درصد مبارزه با آفات به کرم ساقه خوار برنج اختصاص دارد. برای مبارزه با آفت کرم ساقه خوار برنج از دیازینون که یک سم ارگانوفسفره است استفاده می شود. مصرف دیازینون در حال حاضر در اروپا و آمریکا ممنوع است. در ایران هم تا دو سال آینده ممنوع خواهد شد.
قرهیاضی افزود: سموم کلره و ارگانوفسفات ها از جمله سموم سرطان زا هستند. ۳۴ هزار نفر در اثر سموم کشاورزی سرطان گرفتهاند. عوارض متعددی برای استفاده از سموم شیمیایی گزارش شده است. کاهش بهره هوشی کودکان، کاهش باروری، تولد نوزادان مرده یا معلول تنها بخشی از نتایج مصرف بی رویه سموم شیمیایی خطرناک هستند.
وی با ذکر مصادیقی از توانمندیهای مهندسی ژنتیک و محصولات تراریخته برای جلوگیری از عوامل سرطانزا گفت: وقتی برنج را مقاوم به آفت کردیم از سم دیازینون در آن استفاده نمیشود. در مورد پنبه تراریخته مقاوم به آفت هم که تا ۱۴ بار دیازینون میزدیم به همین صورت از مصرف سم بینیاز خواهیم شد. بر اساس یک متا آنالیز در کل جهان با کشت محصولات تراریخته مختلف ۳۹ درصد مصرف سم کاهش یافته است.
قرهیاضی ادامه داد: از طریق این فناوری سیب زمینی تراریخته مقاوم ایجاد شده است که اسپرژیلوس که سرطان زا است در آن رشد نمی کند. بعلاوه مهندسی ژنتیک توانسته است میزان اکریلامید در سیب زمینی را هم کاهش دهند که آن هم سرطانزا است و متأسفانه مردم نسبت به این عوامل سرطانزا آگاهی ندارند.
وی با غیر علمی دانستن تفکیک سموم به طبیعی و شیمیایی گفت: تقریبا تمام سموم شیمیایی که استفاده می کنیم و بعضا بسیار زیانبارند دارای منشأ طبیعی هستند. بنابراین صرف اینکه گفته شود محصولی طبیعی است نمیتوان به آن اطمینان کرد و این معیار که متأسفانه برخی ترویج میکنند نمیتواند به عنوان راه حلی برای پیشگیری از سرطان یا درمان آن مطرح شود بلکه وضعیت را بدتر خواهد کرد.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی با اشاره به آفلاتوکسین به عنوان یک ماده طبیعی سرطان در برخی محصولات غذایی گفت: مطالعات منتشر شده در منابع آی اس آی نشان داده است که محصولات ارگانیک به دلیل شرایط تولید این محصولات تا ده برابر بیشتر به مایکوتوکسین های حاصل فورزاریوم در غذاهای ارگانیک در وارد متعدد آلوده میشود.
وی با اشاره به چشم انداز و ظرفیت روش ارگانیک در کشاورزی گفت: کل تولید ارگانیک از کشاورزی در صد سالی که از عمر این صنعت می گذرد به دلیل محدودیت های متعدد تنها به یک درصد از کل تولیدات رسیده است.
قره یاضی استقبال کشاورزان از محصولات تراریخته را مورد توجه قرار داد و گفت: استقبال از این فناوری به گونهای بوده است که در طول تنها ۲۱ سال ۱۸ درصد از کل تولیدات کشاورزی جهان را شامل شده و بخش زیادی از محصولاتی که معادل تراریخته آنها موجود است به این روش کشت میشود.
با فرا رسیدن چهارم فوریه روز جهانی سرطان و هفته ملی مبارزه با سرطان، کمیسیون ملی یونسکو اقدام به برگزاری نشست ارتقا آگاهیبخشی در حوزه سرطان کرد.
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