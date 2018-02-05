مدافعان حرم کشور را از ورود داعش و وهابیون حفظ کردند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین محمد شمس الدین ظهر دوشنبه در همایش بزرگ پیروزی مقاومت اظهار داشت: برگزاری یادواره های شهدا و یا جلساتی تحت عنوان گرامی داشت پیروزی علیه داعش، همه تلنگری است برای جهانیان تا قدرت و اقتدار اسلام را بشناسند.

امام جمعه شهرستان بشرویه با بیان اینکه عزت، استقلال و آزادی امروز ایران اسلامی همه ثمره خون شهدا و رهبری های داهیانه امام راحل(ره) بوده است، بیان کرد: امروز در دنیا، جمهوری اسلامی ایران جایگاه محکمی دارد و تاثیرات انقلاب اسلامی ایران را می توان در کشورهایی همچون سوریه، عراق، بحرین و دیگر کشورهای مسلمان جهان دید.

حجت الاسلام شمس الدین گفت: در خصوص دوران قبل از انقلاب نیاز است بزرگان و گذشتگان توضیحاتی را بیان کنند چرا که دشمن از طریق جنگ نرم و در راستای توطئه های خود شبهاتی را در ذهن برخی از جوانان ایجاد کرده است.

امام جمعه شهرستان بشرویه اظهار داشت: اگر امروز مبارزه با داعش و وهابیون را در سوریه و عراق دنبال نمی کردیم باید شاهد جنگ در مرزهای غربی و داخلی نیز می بودیم لذا این امنیت را مدیون مدافعان حرم هستیم که برای حفظ و دفاع از مقدسات ما جانانه جنگیده اند.

حجت الاسلام شمس الدین گفت: مفتخر هستیم که امنیت در بلاد اسلامی حاکم شده و این امنیت را از انقلاب اسلامی و سربازان گمنام امام زمان(عج) داریم.

وی با اشاره به ارسال کمک ها و بسته بندی های بانوان بشرویه ای در قالب کمک به جبهه های مقاومت افزود: بانوان با این اقدامات سهم کوچکی در پیروزی جبهه سوریه داشته اند.

لشکر فاطمیون همیشه مدافع حرمین شریفین خواهد بود

فصیحی، رزمنده مدافع حرم و راوی فاطمیون نیز بیان کرد: لشکر فاطمیون با دست خالی و با توسل به ائمه همیشه مدافع حرمین شریفین خواهد بود و ما و سایر سربازان فاطمیون چشم امیدمان به یاری دستان مردمانی بود که هشت سال از دفاع مقدس حمایت کرده و از این طریق پیروزی را برای خود رقم زدند.

وی گفت: بسیاری از افراد تصورشان بر این است که دشمن نابود شده و با وجود رست بودن این تصور باید بدانیم که دشمن هنوز وجود دارد اما از طریق توطئه و تفرقه افکنی دشمنی خود را دنبال می کند و اکنون در قالب جنگ افغانستان در حال فعالیت هستند.

رزمنده جبهه مقاومت سوریه بیان کرد: امروز به همه جهانیان ثابت شده است که اسلام در برابر ظلم همواره مقاومت و ایستادگی می کند و لشکر فاطمیون این آمادگی را دارد تا در تمامی بلادهایی که به مظلومان ظلم می شود با خلوص دل شرکت کرده و مدافع آنان باشد.

فصیحی عنوان داشت: انقلاب ما تنها مختص کشور جمهوری اسلامی ایران نیست بلکه این انقلاب در دیگر کشورهای مسلمان ریشه دارد به گونه ای که گویی سال ها است این نظام و انقلاب در کشور های دیگر مسلمان نیز وجود داشته است.

وی گفت: لشکر فاطمیون اکنون یک سپاه قدرتمند شده و به دور از هیچگونه حمایت های سیاسی و مالی، با دست خالی و با توسل به ائمه همیشه مدافع حرمین شریفین خواهد بود و در جنگ های چند ساله سوریه همه اقشار از قبیل دانشجو، دکتر، ورزشکار و... حضور داشتند و متاسفانه عده ای به جای حمایت، با سخنانی نادرست از این رزمندگان سخن می گویند.

راوی جنگ های مقاومت در سوریه نیز گفت: باید به خاطر وجود نعمت امنیت و داشتن رهبری در این سرزمین خداوند را شاکر باشیم و رمز پیروزی جبهه مقاومت، مسائل فرهنگی، اعتقاد و اعتماد به ائمه و نیز لبیک به منویات مقام معظم رهبری بوده است.