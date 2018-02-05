نگاه مسئولان و مدیران به بحران باید جدی و عملیاتی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر قادری ظهر امروز در آیین افتتاح پایگاه امداد هوایی جمعیت هلال احمر استان کردستان که در محل این پایگاه در فرودگاه سنندج برگزار شد، گفت: ایران یک کشور حادثه خیز است و از ۴۰ بلای طبیعی شناخته شده در جهان ۳۱ نوع آن در ایران اتفاق افتاده است.

معاون عمرانی استانداری کردستان با بیان اینکه پروژه های از این قبیل نیاز اصلی در کشور است، عنوان کرد: نگاه مسئولان در کشور به بحران باید جدی شود و نظام برنامه ریزی نسبت به بلایای طبیعی آماده تر باشد.

وی گفت: کره خاکی روند طبیعی خود را طی می کند و بسیاری از این بلایا که طبیعی نامیده می شوند با تغییرات محیطی یا دخالت انسان روی می دهد که باید در هر لحظه آماده مقابله با آن بود.

قادری افرود: پنج درصد از اعتبارات استانی را باید برای بحث بحران در نظر گرفت حال ممکن است تحقق نیابد اما باید در نظر گرفته شود.

معاون عمرانی استانداری کردستان اظهار کرد: در هنگام وقوع بلا های طبیعی دولت باید در صدد جبران باشد اما کمک و مشارکت مردم بسیار می تواند به این مهم کمک کند.

وی گفت: این پروژه یکی از پروژه های با کیفیت اجرایی استان است که در این محل انجام شده است و دفتر فنی استانداری نقش بسزایی در کمک به اجرای این طرح داشته است.

وی گفت: این پروژه ظرف مدت سه سال با هفت میلیارد تومان از محل اعتبارات ماده ۱۰ و ۱۲ قانون مدیریت بحران حوادث غیر مترقبه تامین شده است.

وی افزود: توجه به پروژه های زیر بنایی باید در اولویت قرار گیرد اما کردستان نیازمند پروژه های بیشتر در محور های مواصلاتی استان است که ما به عنوان استانداری باید به این پروژه ها کمک کنیم.

به گفته وی، این پروژه تکمیل و باید تجهیزات لازم برای این پایگاه تامین شود.

معاون عمرانی استانداری کردستان عنوان کرد: این بالگرد ۱۵ روز در استان کردستان و ۱۵ روز در استان آذربایجان غربی حضور دارد اما در صورت امکان تقاضا می شود تا به دلیل حادثه خیر بودن کردستان این بالگرد به طور کامل در استان حضور داشته باشد.