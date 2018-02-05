جنگ آتی در خاورمیانه مشابه جنگ جهانی دوم در اروپا خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر، رای الیوم در مطلبی با اشاره به تهدیدهای مسئولان رژیم صهیونیستی ضد حزب الله لبنان آورده است: رژیم اشغالگر اسرائیل این روزها در وحشت و نگرانی به سر می برد و این از مواضع مسئولان آن و رزمایش هایی که با آمریکا برگزار می کند و استقرار گنبد آهنین در بیشتر مناطق فلسطین اشغالی به منظور مقابله با دهها هزار موشک به شهرها از سوی حزب الله در شمال و حماس در جنوب، مشخص می شود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی غیر مستقیم از این وحشت خود پرده برداشت و آن زمانی بود که کوشید به وزیران خود در جلسه هفتگی اطمینان دهد و گفت: اسرائیل قوی ترین ارتش را در خاورمیانه دارد!

ای رسانه آورده است: آویگدور لیبرمن نیز در همان راستا تهدید کرد که اگر جنگ شعله ور شود بیروت بهای کامل را خواهد پرداخت و اگر ساکنان تل آویو به پناهگاه بروند ساکنان پایتخت لبنان نیز به پناهگاه خواهند رفت و اینکه جنگ آتی مانند جنگ سال ۲۰۰۶ نخواهد بود و شامل سوریه نیز می شود. وی ایران را به ساخت کارخانه تسلیحات در جنوب لبنان به منظور تقویت توان حزب الله متهم کرد.

رای الیوم نوشت: لیبرمن این تهدیدات را در راستای جنگ روانی مطرح کرد تا به زعم خود بر روحیه حزب الله و رزمندگان آنرا تاثیر بگذارد اما اشتباه فاحشی مرتکب شد و نشان داد که این حزب و صلابت رهبران آن را نمی شناسد. ایهود اولمرت نخست وزیر اسبق خطای فاحش هنگامی که ارزیابی از قدرت حزب الله نکرد، مرتکب شد و بهای سنگینی پرداخت که عنوان آن شکست ارتش به اصطلاح شکست ناپذیر اسرائیل بود و به نظر می رسد که نتانیاهو و لیبرمن نیز این اشتباه را تکرار خواهند کرد.

این رسانه آورده است: حزب الله نیازی به ساخت سلاح در جنوب لبنان ندارد زیرا زرادخانه ای با بیش از ۱۵۰ هزار موشک مختلف دارد و همه گنبدهای آهنین دنیا هم نمی تواند با هزاران موشک به مقابله برخیزد. جنگ آینده متفاوت با جنگ سال ۲۰۰۶ است زیرا توان موشکی حزب الله و تجارب نظامی آن ۱۰ برابر شده و محصور به جنوب لبنان نیست. اگر لیبرمن تهدید به ویرانی لبنان کند، شهرهای اراضی اشغالی نیز در امان نخواهد بود و بعید نیست که نیروهای حزب الله بتوانند الجلیل را به کنترل خود درآورند. سوریه نیز طرف جنگ خواهد بود نه به عنوان محل اصابت موشک های اسرائیلی بلکه به عنوان محل شلیک موشک های سوریه به عمق فلسطین اشغالی. این جنگ آخر در خاورمیانه خواهد بود همانگونه که جنگ جهانی دوم در اروپا بود.