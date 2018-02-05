تجلیل خبرنگار مهر به عنوان یکی از بانوان انقلابی و نخبه استان

به گزارش خبرنگار مهر، در این همایش که ظهر امروز دوشنبه با حضور معاون سیاسی، امنیتی استاندار، رئیس شورای هماهنگی انقلاب اسلامی، مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری و جمع دیگری از مسئولان آذربایجان غربی برگزار شد از سکینه اسمی، سرپرست خبرگزاری مهر به عنوان یکی از زنان تاثیرگذار در عرصه انقلاب و نخبه فرهنگی با اهدای لوح تقدیر و هدیه تجلیل شد.

در این همایش از ۵۵ زن تاثیرگذار در عرصه انقلاب و بانوی نخبه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و کارآفرین استان با اهدای لوح و هدایایی تجلیل شد که سکینه اسمی تنها نماینده بانوان از رسانه های استان در این همایش مورد تجلیل قرار گرفت.