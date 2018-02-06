هیچ کوتاهی در برخورد با قصور پزشکی «سارینا» نخواهیم کرد

عباس بدخشان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سارینا دختر هشت‌ساله در روز ( ۲۵ دی) ماه ساعت ۸:۳۰ عصر به دلیل عفونت شدید به مراکز درمانی مراجعه و بستری شد.

وی افزود: این بیمار در دو نوبت ویزیت می‌شود و پزشک دارو برای آن تجویز می‌کند که در یک نوبت دارو «مترو متازول» را تجویز می‌کند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان گفت: ویال مترومتازول که باید در سرم ریخته می‌شد به دلیل شباهت زیاد بین ویال و دارو دیگر، در سرم ریخته و باعث کاهش سطح هوشیاری شدید کودک می‌شود.

وی تصریح کرد: زمانی که پرستار متوجه می‌شود بیمار به خواب‌رفته سریعاً به پزشک مراجعه می‌کند و کارهای اولیه برای سم‌زدایی انجام می‌شود و پس‌ازآن دستور اعزام به بیمارستان مجهز داده شد.

بدخشان بابیان اینکه اگرچه سیر بیمار امیدوارکننده بود اما هنوز کاهش سطح هوشیاری وجود دارد، اظهار کرد: حرکت‌های خود به خودی در اندام مانند باز کردن چشم‌ها و نگاه کردن به اطراف در بیمار وجود دارد و می‌توان گفت روند رو به بهبود است.

وی با اشاره به اینکه اکنون بررسی‌های ریشه‌ای انجام و گزارش‌ها به وزارت بهداشت ارسال شد، تصریح کرد: طی روزهای یکشنبه و دوشنبه به‌محض اینکه پرونده ازلحاظ بررسی‌های خودمان انجام شود به مراجع قانونی و قضایی فرستاده خواهد شد تا مورد پیگیری قرار گیرد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان گفت: همراه با این پرونده خود خانواده شکایتی را مطرح کردند که از طرف دستگاه قضایی در حال پیگیری است، نامه‌ها انجام شد و ماهم جواب مقام قضایی را خواهیم داد و در برخورد با موارد قصور هیچ کوتاهی نخواهیم کرد.

وی افزود: برای اینکه میزان قصور مشخص شود از داروخانه تا تزریق مورد بررسی قرار خواهد گرفت.