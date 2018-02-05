ورزش جانبازان و معلولان را به این سادگی رها نمی کنم

به گزارش خبرنگار مهر، محمود خسروی وفا در پایان مجمع انتخاباتی فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان که با پایان رسمی سه دهه مدیریت وی در این فدراسیون همراه بود، در جمع خبرنگاران گفت: مجمع امروز خیلی خوب و در یک فضای سالم رقابتی و معنوی برگزار شد. رئیس مجمع یعنی آقای داورزنی هم تأکید داشتند که این مجمع فوق العاده بود.

وی با یادآوری اینکه فدراسیون ورزشهای جانبازان و معلولان طی چند سال گذشته چند بار در فهرست برترین ها قرار گرفت، خاطرنشان کرد: نسبت به این موضوع احساس افتخار می کنیم اما کارهای روی زمین مانده زیاد است و مدیریت جدید باید به آنها توجه داشته باشد.

خسروی وفا ادامه داد: یکی از مهمترین فاکتورها در این زمینه که فدراسیون ورزشهای جانبازان در فهرست بهترین ها قرار می گرفت، توجه و تأکید به کار جمعی در این فدراسیون بود. ما همواره حمایت دولت و مجلس را در کنار حمایت مردم و کمک های داوطلبانه آنها داشتیم و همین کار تیمی نقش زیادی در پیشبرد برنامه ها داشت.

رئیس پیشین فدراسیون ورزشهای جانبازان و معلولان در پاسخ به پرسشی مبنی بر انتقاد برخی از کاندیداها در رابطه با حمایت از برخی از کاندیداها مطرح بود، یادآور شد: این موضوعات طبیعی است. البته شخصاً با هیچ فردی در حمایت از هیچ کاندیدایی تماس نگرفتم اما این طبیعی است دو کاندیدایی که ظرفیت بالاتری دارند، خیلی از آراء را به خود معطوف کنند. مهم این است رقابت امروز سالم انجام شد و افرادی که بازنده شده اند نباید دیگری را زیر سوال ببرند.

وی در پاسخ به این پرسش که نمره فدراسیون ورزشهای جانبازان و معلولان و محمود خسروی وفا در این چند سال چیست؟، گفت: من به خودم نمره ۱۲ می دهم، چون اعتقاد دارم تمام موفقیت های این فدراسیون در سالهای گذشته نتیجه کار تیمی بوده است. البته نباید به خودم نمره بدهم و این وظیفه دیگر افراد است اما نمره ای هم که به فدراسیون می دهم ۱۷ است. در این زمینه باید تلاش هایی که از طرف ورزشکارانی چون زهرا نعمتی، ساره جوانمردی و اعضای تیم های والیبال نشسته و بسکتبال با ولیچر و ... انجام شده را نادیده گرفت.

«محمدرضا داورزنی در پایان این مجمع اعلام کرد که خسروی وفا از ورزش جانبازان جدا نمی شود و از وی در سنگر دیگری استفاده می شو. این به معنای حضور قطعی شما در کمیته ملی پاراالمپیک است؟»، محمود خسروی وفا در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر گفت: شک نکنید به این سادگی ها ورزش جانبازان را رها نمی کنم. من اعلام کردم رئیس جدید فدراسیون حداقل تا یک سال روی من به عنوان یک کارمند برای پیشبرد برنامه ها حساب کند. اگر نقطه ضعفی وجود دارد به عنوان مدیر چندین ساله فدراسیون آنها را می پذیرم و کمک می کنم برطرف شود. من عاشق بچه های جانباز و معلول هستم.