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۱۶ بهمن ۱۳۹۶، ۱۸:۰۲

جدیدترین ادعای مضحک ائتلاف تحت سرکردگی سعودی ها؛

ایران به انصارالله برای تهدید دریانوردی بین المللی سلاح داده است!

ایران به انصارالله برای تهدید دریانوردی بین المللی سلاح داده است!

ائتلاف تحت سرکردگی سعودی ها در جدیدترین ادعای بی اساس خود مدعی شد که ایران به انصارالله یمن برای تهدید دریانوردی بین المللی سلاح داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، ائتلاف تحت سرکردگی سعودی ها مدعی شد که کمک های غذایی و پزشکی برای بیش از ۴۰۰ هزار یمنی از عربستان ارسال شده است!

این ائتلاف با ادعای پیشروی های نیروهای وابسته به عبد ربه منصور هادی در الجوف، البیضاء و شرق تعز به ادامه حملات موشکی انصارالله به عربستان اذعان کرد.

ائتلاف تحت سرکردگی سعودی مدعی شد: ایران به انصارالله سلاح داده است تا دریانوردی بین المللی در تنگه باب المندب را هدف قرار دهند.

این ائتلاف با اشاره به اینکه انصارالله تاکنون ۹۵  موشک بالستیک به عربستان شلیک کرده است ادعا کرد که انصارالله قبایل یمنی را که از ناحیه آنها احساس خطر کرده، تهدید کرده است.

ائتلاف سعودی مدعی شد: بندر الحدیده تهدیدی خطرناک برای دریانوردی و تجارت جهانی با توجه به به کارگیری قایق های بمبگذاری شده انصارالله است و به محلی برای حملات تروریستی به کشتی ها تبدیل شده که این اقدامات ناقض قطعنامه های بین المللی است.

شایان ذکر است که این ادعاها در حالی مطرح می شود که بر اثر محاصره ظالمانه ائتلاف سعودی یمنی ها با بیماری ها، گرسنگی و مصائب بی شمار دست و پنجه نرم می کنند و این ائتلاف با بمباران زیر ساخت ها در راستای نابودی یمن حرکت می کنند. کمک هایی که این ائتلاف دم از آن می زند برای مناطق تحت کنترل مزدورانش ارسال می شود. شلیک موشک به عربستان در راستای واکنش به جنایات سعودی ها ضد یمنی هاست.

کد مطلب 4220357

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