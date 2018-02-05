۶پروژه عمرانی با اعتباری بالغ بر۸۰میلیارد ریال افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طرح تعریض و دو بادنده کردن جاده خلجان، سرای محله کجوار به مساحت ۲۲۰ متر مربع، مرمت فرهنگسرای کوثر و کتابخانه های عمومی منطقه، جدول گذاری ۱۲ کیلومتر، آسفالت ریزی محلات در قالب طرح خدمات محله ای و یک باب غسالخانه، پروژه های عمرانی و خدماتی منطقه ۷ ویژه دهه فجر است که با حضور شهردار تبریز و جمعی از اعضای شورا افتتاح و تقدیم شهروندان شد.

تعریض و دو بانده کردن جاده خلجان در راستای ساماندهی و بهسازی جاده خلجان و مرتفع ساختن مشکلات چندن ساله موجود در مسیر با هزینه ای بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال به طول ۲.۷ کیلومتر اجرا شده و شامل تعریض، اجرای رفوژ، اصلاح آسفالت قدیمی، اجرای آسفالت جدید و خط کشی است.

ارتقای فرهنگ شهروندی و آموزه های شهرنشینی از جمله اهداف مرمت فرهنگسرای کوثر و احداث سرای محله کجوار است که با هزینه ۱۰ میلیارد ریال تکمیل شده است.

احداث یک باب غسالخانه، ۱۲ کیلومتر جدول گذاری با هزینه ۱۲ میلیارد ریال، ۱۶۵هزار متر مربع آسفالت ریزی با ۳۰ میلیارد ریال در قالب طرح خدمات محله ای از دیگر پروژه های قابل بهره برداری این منطقه است.