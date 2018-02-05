تخلیه مجتمع آموزشی در اسکندریه مصر به دنبال نشت و انتشار گاز کلر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، منابع مصری از تخلیه مراکز آموزشی در اسکندریه مصر به دنبال نشت و انتشار گاز کلر خبر دادند.

بر اساس این گزارش؛ اداره آموزش و پرورش اسکندریه مصر اعلام کرد که یک مجتمع آموزشی در منطقه السیوف که شامل ۱۰ مدرسه است به دنبال نشت و انتشار گاز کلر از ایستگاه تصفیه آب آشامیدنی مجاور این مجتمع آموزشی تخلیه شده است.

آمال عبدالظاهر از مسئولان آموزش و پرورش اسکندریه گفت: نشست گاز کلر از ایستگاه تصفیه آب آشامیدنی در منطقه السویف، پیچیده شدن بوی کلر در منطقه را به دنبال داشت که مدارس منطقه به طور کامل از بیم ایجاد خالت خفگی میان دانش آموزان تخلیه شد. این حادثه مصدومی نداشت. آمبولانس ها در محل به منظور مقابله با هر پیشامدی اعزام شدند.