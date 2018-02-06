  1. استانها
  2. سمنان
۱۷ بهمن ۱۳۹۶، ۹:۱۶

با حضور در گلزار شهدا؛

وزیر اقتصاد به مقام شهدای استان سمنان ادای احترام کرد

وزیر اقتصاد به مقام شهدای استان سمنان ادای احترام کرد

سمنان - وزیر اقتصاد و دارایی کابینه دوازدهم در بدو ورود به استان سمنان برای افتتاح سه طرح و بازدید از یک پروژه اقتصادی، در گلزار شهدای سمنان واقع در امامزاده یحیی(ع) حضور پیدا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود کرباسیان صبح سه‌شنبه با حضور در گلزار شهدای سمنان واقع در امامزاده یحیی(ع)، سفر یک‌روزه خود را برای افتتاح سه طرح اقتصادی واداری و بازدید از یک پروژه خودروسازی آغاز کرد.

در این مراسم استاندار سمنان و برخی مدیران دستگاه‌های اجرایی و مسئولان شهرستانی و استانی نیز حضور داشتند.

سید شهاب‌الدین چاووشی استاندار سمنان در حاشیه این مراسم ضمن اشاره به وجود سه هزار شهید دفاع مقدس و انقلاب اسلامی در استان، گفت: مردم این دیار بافرهنگ شهادت و ایثار بیگانه نیستند و این از لحاظ تعداد شهید به جمعیت رتبه سوم کشوری را دارند لیکن خدمت‌رسانی به این مردم قدرشناس و همیشه درصحنه افتخاری برای مسئولان است.

وی افزود: در دهه فجر سال جاری ۴۶۱پروژه بااعتبار ۳۱۲میلیارد تومان در بخش‌های مختلف عمرانی و اقتصادی به بهره‌برداری رسید و برای ۳۴۸نفر اشتغال‌زایی شد که روند افتتاح پروژه‌ها تا پایان دهه فجر ادامه دارد.

استاندار سمنان همچنین خواستار انتقال فرهنگ شهادت در بین نسل جوان شد و تأکید کرد: دشمنان همیشه در تلاش هستند تا بین آرمان‌های انقلاب اسلامی و نسل جوان فاصله بیندازند اما به برکت انقلاب اسلامی همواره در این توطئه‌ها ناکام بوده‌اند.

حضور در نشست اقتصاد مقاومتی و شرکت در برنامه تلویزیونی از دیگر برنامه‌های کرباسیان است.

کد مطلب 4220413

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها