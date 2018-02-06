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۱۷ بهمن ۱۳۹۶، ۹:۰۸

وزیر اقتصاد:

اقتدار کشور را مدیون شهدا هستیم/ضرورت پاسداری از آرمان‌های انقلاب

اقتدار کشور را مدیون شهدا هستیم/ضرورت پاسداری از آرمان‌های انقلاب

سمنان - وزیر اقتصاد و دارایی بابیان اینکه باید از دستاوردهای انقلاب اسلامی به‌خوبی صیانت کنیم، گفت: پیشرفت‌ و اقتدار کشور مدیون خون شهدا و انقلاب اسلامی است.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود کرباسیان صبح سه‌شنبه در آغاز سفر یک‌روزه خود به استان سمنان با حضور در گلزار شهدای سمنان، ضمن گرامیداشت یاد شهیدان والامقام استان، تأکید کرد: پیشرفت‌های اقتصادی کشور مدیون شهدا و انقلاب اسلامی است.

وی افزود: باید در حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی بیش‌ازپیش کوشا باشیم چراکه همواره مدیون آن‌ها هستیم.

وزیر اقتصاد گفت: شهدا، عزت را برای ما به ارمغان آوردند و امروز هر آنچه از امنیت، استقلال و آزادی در کشور وجود دارد از برکت خون شهدا، ولایت‌فقیه و آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

کرباسیان برای افتتاح سه طرح اداری و اقتصادی و بازدید از یک پروژه اقتصادی دیگر در سمنان به سر می برد.

کد مطلب 4220414

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