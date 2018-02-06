به گزارش خبرنگار مهر، مسعود کرباسیان صبح سهشنبه در آغاز سفر یکروزه خود به استان سمنان با حضور در گلزار شهدای سمنان، ضمن گرامیداشت یاد شهیدان والامقام استان، تأکید کرد: پیشرفتهای اقتصادی کشور مدیون شهدا و انقلاب اسلامی است.
وی افزود: باید در حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی بیشازپیش کوشا باشیم چراکه همواره مدیون آنها هستیم.
وزیر اقتصاد گفت: شهدا، عزت را برای ما به ارمغان آوردند و امروز هر آنچه از امنیت، استقلال و آزادی در کشور وجود دارد از برکت خون شهدا، ولایتفقیه و آرمانهای انقلاب اسلامی است.
کرباسیان برای افتتاح سه طرح اداری و اقتصادی و بازدید از یک پروژه اقتصادی دیگر در سمنان به سر می برد.
نظر شما