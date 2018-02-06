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۱۷ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۵۰

در راس هیئتی؛

وزیر اقتصاد و دارایی از واحد تولید خودرو در سمنان بازدید کرد

وزیر اقتصاد و دارایی از واحد تولید خودرو در سمنان بازدید کرد

سمنان - وزیر اقتصاد و دارایی کابینه دوازدهم در ادامه سفر یک‌روزه خود به سمنان با حضور معاونان وی، استاندار سمنان و دیگر مسئولان از یک واحد تولید خودرو بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود کرباسیان پیش از ظهر سه شنبه در ادامه سفر یک‌روزه خود به استان سمنان با حضور در شهرک صنعتی مرکز استان، از یک شرکت تولید خودرو بازدید کرد.

معاونان وزارت اقتصاد و دارایی، استاندار سمنان، نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای اداری استان سمنان کرباسیان را در این بازدید همراهی کردند.

این شرکت خودروسازی با سرمایه‌گذاری بالغ‌بر یک هزار و ۱۲۵ میلیارد ریال با زیربنایی به مساحت حدود ۲۸ هزار و ۶۰۰ مترمربع در شهرک صنعتی سمنان واقع‌شده است که ظرفیت تولید سالانه ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو سواری کلاس بی را دارد.

حضور در نشست اقتصاد مقاومتی و شرکت در برنامه تلویزیونی از دیگر برنامه‌های کرباسیان است.

وی سال گذشته و زمانی که در سمت ریاست گمرک کشور حضور داشت به استان سمنان سفر کرده بود.

کد مطلب 4220423

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