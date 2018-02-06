خط تولید مینی بوس در سمنان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود کرباسیان در ادامه سفر یک‌روزه خود به استان سمنان، پیش از ظهر سه شنبه با حضور در شهرک صنعتی سمنان، در آیین افتتاح واحد تولید مینی بوس در این شهرک حضور یافت.

در این مراسم، استاندار سمنان، معاونان وزارت اقتصاد و دارایی و تنی چند از مسئولان استانی و شهرستانی، کرباسیان را همراهی کردند.

این کارخانه تولید مینی بوس با سرمایه گذاری اولیه یک هزار و ۲۵۰ میلیارد ریال در زمینی به مساحت ۱۰۰ هزار متر مربع درفاز اول قرار است ماهانه ۱۰۰ دستگاه مینی بوس شهری و بین شهری با استاندارد روز اروپا تولید کند.

با راه اندازی این خط برای بیش از ۷۰ نفر اشتغالزایی شد و این واحد صنعتی براساس نیاز بازار توانایی تولید ۵۰۰ تا یک‌هزار مینی بوس در سال را دارد.

وزیر اقتصاد و دارایی کابینه دوازدهم پیش از این در مراسم افتتاح سامانه دادور، فیبر نوری و ساختمان مدیریت وبرنامه ریزی استان سمنان نیز حضور یافت، وی همچنین لحظاتی پیش از یک واحد تولید خودرو در سمنان نیز بازدید کرد.

حضور در نشست اقتصاد مقاومتی و شرکت در برنامه تلویزیونی از دیگر برنامه‌های کرباسیان است.

در دهه فجر سال جاری ۴۶۱پروژه بااعتبار ۳۱۲میلیارد تومان در بخش‌های مختلف عمرانی و اقتصادی به بهره‌برداری می رسد.