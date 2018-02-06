تخصیص بودجه کمیته ملی المپیک تا دو، سه روز آینده

شاهرخ شهنازی در گفتگو با خبرنگار مهر، با یادآوری اینکه انتخاب نصرالله سجادی به عنوان سرپرست کاروان ایران در بازیهای آسیایی اندونزی با پیشنهاد شخص رضا صالحی امیری و تایید دیگر اعضای هیئت رئیسه و هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک انجام شد در مورد روند کارها در این کمیته ابراز رضایت کرد.

وی گفت: از ۵-۶ روز پیش سجادی در محل کمیته ملی المپیک مستقر شده و فعالیت ها و برنامه ریزی برای آماده سازی کاروان ایران را به طور رسمی و جدی آغاز کرده است.

همه اعضا در کمیته با یکدیگر همکاری دارند. شخصا هم به عنوان دبیر کل و در جهت اهداف مورد نظر هر اقدامی که لازم باشد را انجام خواهیم داد.

وی با بیان اینکه اولین ستاد عالی بازیهای المپیک و آسیایی با حضور نمایندگان هیئت رئیسه هیئت اجرایی جدید کمیته ملی المپیک به زودی تشکیل خواهد شد، خاطرنشان کرد: در همین رابطه و در جریان مجمع انتخاباتی فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان با داورزنی صحبت کردم تا هر چه زودتر ستاد عالی تشکیل جلسه دهد و بتوانیم در قالب این ستاد و در حضور وزیر ورزش، برنامه هایمان را پیش ببریم.

دبیر کل کمیته ملی المپیک تاکید کرد: زمان برگزاری نشست آتی ستاد عالی بر اساس برنامه های وزیر ورزش مشخص می‌شود اما آنچه مسلم است تا اواخر بهمن و نهایتا اوایل اسفندماه وضعیت کلی کاروان ایران به لحاظ تعداد رشته ها و تعداد ورزشکاران اعزامی مشخص و نهایی خواهد شد.

شهنازی همچنین در مورد آخرین وضعیت رایزنی ها برای تخصیص بودجه به کمیته ملی المپیک و نتیجه دیدار اخیر صالحی امیری با نوبخت گفت: موافقت های لازم برای تخصیص بخش باقیمانده بودجه کمیته ملی المپیک انجام شده است. خوشبختانه این نتیجه در راستای مذاکرات صورت گرفته و ملاقاتی که رئیس کمیته با آقای نوبخت داشت، حاصل شده است. شخص صالحی امیری در این زمینه مراتب تشکر را از وی (نوبخت) داشته است اما من هم به عنوان دبیرکل کمیته قدردانی خود را بابت همکاری های صورت گرفته و تعاملات ایجاد شده اعلام می کنم.

وی یادآوری شد: آقای نوبخت و اکرمی از طرف سازمان برنامه ریزی بودجه و خزانه داری کل کشور موافقت های لازم را برای تخصیص هرچه زودتر بودجه کمیته اعلام کرده اند. بر این اساس و طبق مذاکرات صورت گرفته ظرف دو سه روز آینده بخشی از بودجه کمیته ملی المپیک در اختیارمان قرار می گیرد.

شهنازی در پایان گفت: بعد از دریافت بودجه، آن را بر حسب برنامه هایی که از فدراسونها داریم در اختیارشان قرار می دهیم تا در مدت زمان باقیمانده از سال بتواند برنامه های مورد نظر خود را پیگیری کند.

شهنازی در پاسخ به این پرسش که قرار است چه میزان از بودجه کمیته المپیک در این مرحله تخصیص داده شود، گفت: البته هنوز میزان بودجه تخصیصی به طور دقیق مشخص نیست اما رقم خوبی در اختیارمان قرار خواهد گرفت. بعد از تخصیص بودجه و توزیع آن میان فدراسیون ها، رقم آن را اعلام خواهیم کرد.