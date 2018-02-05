مهدی همتی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری آزمون ارتقاء کمربند پوم و دان ۳ و ۴ کشوری در بخش آقایان، به میزبانی کرمانشاه خبر داد.

رئیس هیئت تکواندو استان کرمانشاه افزود: این برنامه، روز جمعه بیست بهمن ماه با حضور ۱۸۲ تکواندوکار در خانه تکواندو قهرمان جهان مسعود حجی زواره برگزار می‌شود.

وی با اشاره به وجود قهرمانان و نام آوران رشته ورزشی تکواندو در استان کرمانشاه، ابراز امیدواری کرد: بیش از پیش شاهد پیشرفت تکواندو استان باشیم.

همتی در پایان یادآور شد: ۱۸۲ تکواندوکار از سراسر کشور در آزمون ارتقاء کمربند به میزبانی کرمانشاه حضور خواهند داشت.