«ترزا می» به انتقاد ترامپ از نظام بهداشت کشورش واکنش نشان داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سخنگوی «ترزا می» در واکنش به توییت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره ورشکستگی سازمان بهداشتی انگلیس اعلام کرد که نخست وزیر انگلیس به نظام سلامت این کشور افتخار می کند.

سخنگوی نخست وزیر انگلیس در این باره اعلام کرد: اعتبارات نظام سلامت در بهترین شرایط خود قرار داشته و در بودجه نیز جزء اولویت ها قرار داشته است.

لازم به ذکر است، رئیس جمهوری آمریکا ساعاتی پیش، تظاهرات مردم انگلیس علیه بحران سازمان خدمات بهداشت ملی این کشور را بهانه ای یافت تا با طرح درمان عمومی پیشین آمریکا به مقابله برخیزد. وی در توئیت خود نظام سلامت انگلیس را ورشکسته و ناکارآمد توصیف کرده بود.